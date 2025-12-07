افتتاح طرح ملی راهبردی اجتماعی و فرهنگی ایران (آبادانی ایران)

وی افزود: طرح ملی راهبردی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ایران، حرکتی استراتژیک و جامع برای تقویت بنیان خانواده، توانمندسازی زنان به عنوان محور اصلی خانواده و جامعه و ایجاد بسترهای لازم برای رشد جمعیتی جوان و پویاست.

داداندیش گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری همواره بر حفظ کرامت زن، رعایت و تقویت نهاد خانواده تأکید فرموده اند، این طرح نیز با هدف ایجاد عدالت و رفع موانع شکوفایی زنان در همه عرصه ها و در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طراحی شده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، افزود: این افتتاح پیوندی نمادین بین دو اولویت ملی است؛ تکریم مقام زن و آبادانی کشور از طریق سیاست جمعیتی.

وی تأکید کرد: ما باور داریم زنان، بویژه ۱۱ میلیون بانوی عشایر، کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه هستند و نقش بی بدیل در امنیت غذایی و پیشرفت کشور دارند، این نقش آفرینی کلیدی، مدیریت هوشمندانه چالش های جمعیتی مرتبط با زنان را به اولویت ملی تبدیل می کند، به گونه ای که کاهش جمعیت زنان در سن باروری نیز به عنوان چالشی راهبردی باید با برنامه ریزی دقیق و حمایت همه جانبه مدیریت شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، داداندیش گفت: طرح آبادانی ایران در همه استان های کشور اجرا خواهد شد و دبیرخانه مرکزی آن مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است.