به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ماده ۴ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۲۲۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن اصلاحیه ماده ۴ این لایحه به شرح زیر است:

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۷۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی فرآیند صدور، ثبت و گردش استناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیتی داده و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

