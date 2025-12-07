خبرگزاری کار ایران
با رأی نمایندگان؛

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا، اسناد معتبر مالی شناخته می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین روش های غیر رقومی مدیریت مالی دولت را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ماده ۴ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۲۲۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن اصلاحیه ماده ۴ این لایحه به شرح زیر است:

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیررقومی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۷۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

 آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی فرآیند صدور، ثبت و گردش استناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه در بخش‌های مالی و منابع انسانی و الزامات امنیتی داده و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

