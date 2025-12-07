به گزارش ایلنا، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) و در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی درباره رفع تبعیض ناروا، از بی‌عدالتی‌های صورت‌گرفته در خصوص حقوق بازنشستگان و فرهنگیان سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به اینکه این گروه به مدت سه سال از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند، گفت: بر اساس ماده ۶ قانون رتبه‌بندی، بازنشستگان فرهنگی باید از فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شدند اما صندوق بازنشستگی برخلاف نص صریح قانون، میانگین دو سال آخر خدمت را ملاک قرار داده است؛ اقدامی که باعث شده حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ به‌طور قابل‌توجهی کمتر از بازنشستگان سال قبل و سال بعد باشد و این تبعیض موجب نارضایتی فرهنگیان شده است.

وی افزود: در حالی که رأی قاطع دیوان عدالت اداری نیز تأکید دارد که مبلغ رتبه‌بندی باید به‌طور کامل محاسبه شود، همچنان شاهد ایجاد شکاف میان حقوق بازنشستگان هستیم لذا ضروری است دولت در بودجه سال آینده، منابع لازم برای پرداخت معوقات سه‌ساله این عزیزان را پیش‌بینی کند تا حقوق قانونی فرهنگیان بازنشسته احقاق شود.

وی همچنین با اشاره به تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل مجلس، تأکید کرد: معلمان و بازنشستگان فرهنگی حق بزرگی بر گردن جامعه دارند و چنین برخوردی شایسته آنان نیست. با یک تصمیم درست باید این تبعیض پایان یابد.

در ادامه، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع از سال گذشته نیز مورد پیگیری بوده و حتماً در بودجه سال ۱۴۰۵ به آن توجه ویژه خواهیم کرد.

