تربیت سرمایه انسانی از مأموریت‌های دانشگاه جامع امام حسین (ع) است

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: در دانشگاه‌های کشور فاقد نظام تربیتی برای تربیت سرمایه انسانی مبتنی بر نیاز انقلاب اسلامی هستیم و دانشگاه جامع امام حسین (ع) مأموریت دارد که این خلأ را برطرف کند.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «محمدرضا حسنی‌آهنگر» صبح امروز (یکشنبه) در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با عنوان «سربازان عصر ظهور» در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اینکه که در جنگ ۱۲ روزه ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه در رده‌های عملیاتی خود به شهادت رسیدند، اظهار داشت: دو تن از استادان ما به نام‌های «عسگری» و «عباسی» نیز در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

سردار حسنی‌آهنگر ادامه داد: دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام دارای نقشه جامع برای دستیابی به هدف دانشگاه تراز انقلاب اسلامی و ارائه الگو به سایر دانشگاه‌های کشور است.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام عنوان کرد: دانشگاه تهران به‌عنوان اولین دانشگاه تأسیس‌شده در کشور، الگوی دانشگاه نیویورک را دارد و تقریباً همه دانشگاه‌های ما به واسطه وارداتی‌بودن موضوع دانشگاه در زمره «مکتب تقلیدی» هستند.

وی با یادآوری اینکه حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه را مبدأ همه تحولات می‌دانستند، افزود: ما نیاز به دانشگاه مستقل داریم و ایجاد تحول در دانشگاه، مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ یعنی امامین انقلاب چنین نظری دارند.

سردار حسنی‌آهنگر ادامه داد: مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب اسلامی و مکتب و اندیشه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را هدایت و تأیید کردند، برنامه جامع دانشگاه در حال اجراست.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: ما در رده‌های صفی و عمده ۳۲ پژوهشکده و دانشکده و ۹۱ مراکز علم و فناوری داریم؛ همچنین حدود ۴۳۰ عضو هیئت علمی، چهار هزار و ۲۰۰ دانشجو داریم که ۶۵۰ نفر در دوره دکتری در ۵۳ رشته و ۲ هزار و ۹۰۰ نفر در دوره ارشد در ۵۶ رشته در حال تحصیل هستند؛ حدود ۲۰۰ دانشجوی ارشد پیوسته هم داریم که در گرایش‌های مورد نیاز سپاه و کشور تحصیل می‌کنند.

وی اضافه کرد: ۲۱ آزمایشگاه مرجع در حوزه‌های مختلف هوافضا، موشکی، دریایی، کوانتوم، زیست‌فناوری و ... در دانشگاه وجود دارد که آن‌را به یک مرکز مجهز در این حوزه‌ها تبدیل کرده است.

سردار حسنی‌آهنگر در ادامه به موضوع همراهی «تربیت» با «آموزش» گفت: تربیت، آموزش، پژوهش، تولید علم و تربیت سرمایه انسانی مأموریت همه است؛ اما مأموریت ویژه دانشگاه پاسداری از انقلاب اسلامی است و به علت اینکه در دانشگاه‌های کشور فاقد نظام تربیتی برای تربیت سرمایه انسانی مبتنی بر نیاز انقلاب اسلامی هستیم، این خلأ را باید پر کنیم.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) تصریح کرد: در این دانشگاه مدل تربیتی، آموزشی و پژوهشی مسئله‌محور را مبنای عمل قرار داده‌ایم؛ اما هنوز به زیست‌بوم کامل آن نرسیده‌ایم و در واقع در مسیر نیل به آن هستیم.

وی افزود: ما با هدف جذب هدفمند دانشجو مبتنی بر نظام مسائل سپاه و انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کردیم و بر این اساس، برای اساتید نقشه راه پنج‌ساله پیش‌بینی و در آن نظام مسائل کشور، سپاه و انقلاب تدوین شده است که وقتی دانشجو معرفی می‌شود، بر این مبنا گزینش صورت می‌گیرد و محور رساله تا ترم دوم مشخص و درس‌ها هدفمندانه به دانشجو ارائه می‌شود.

سردار حسنی‌آهنگر افزود: ما درگیر جنگ ترکیبی هستیم که در دفاع مقدس ۱۲ روزه لایه سخت آن برجسته شد؛ لذا در حوزه جنگ ترکیبی در دانشگاه نقشه راه خود را بر همین اساس تصویب کرده‌ایم و بخشی از کار ما که همین حوزه مأموریتی است، در حال انجام است.

