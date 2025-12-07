به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گفت: هنوز نسخه جدی برای رفع ناترازی انرژی نداریم. موضوع مورد بحث بسیار جدی است. ناترازی انرژی حداقل در کشور، خسارتی معادل بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور وارد می‌کند.

وی درباره پرونده کرسنت گفت: اگر دوست دارید در خصوص پرونده‌های این چنینی و موضوع انتخابات در دانشگاه صحبت کنم،‌ آن موقع در مجموعه چند ده هزار نفری این دانشگاه صحبت خواهم کرد و نه در مجموعه چند صد نفری شما. این حرفی است که در این مجموعه قابل توضیح نیست.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: در اینکه هدف دشمنی‌های بسیار گسترده، ویرانگر و شکننده، هستیم، شکی وجود ندارد. شاید هیچ‌کجا در دنیا، جامعه‌ای، ملتی یا کشوری به اندازه ما تحت تهدید قرار نگیرد، آن هم توسط قوی‌ترین قدرت‌ها، توانمندترین سازمان‌ها و پرامکانات‌ترین مجموعه‌ها از نظر مالی و نیروی انسانی به‌طور واضح، نشانه‌گیری بر جامعه ما انجام شده است.

وی ادامه داد: اما هدف‌گیری‌ها بیشتر بر روی چه کسانی متمرکز است؟ یکی از این گروه‌ها، شما دانشجویان دانشگاه ایران هستید و دیگر جوانان و بانوان هم‌نسل شما. این موضوع، بحثی قابل توجهی است و ما نیاز داریم تا فعالیت‌هایی که در حال انجام است را توضیح دهیم، با هم صحبت کنیم، آسیب‌شناسی کنیم، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم و راهکارهایی را برای افزایش تاب‌آوری و مقاومت پایدار خود ارائه دهیم.

پورمحمدی گفت:‌ از انتقادات شما صمیمانه سپاسگزارم و از احساسات عواطف شما نیز سپاس گزارم. از اینکه انتقادات جدی را مطرح می‌کنید، خرسندیم و به این دانشگاه افتخار می‌کنم. دانشگاهی که در آن، دانشجو با جسارت حرف خود را بیان می‌کند، مایه افتخار است. اما اجازه دهید نقد کنیم. اگر شما من را نقد می‌کنید، من نباید عصبانی شوم یا تندخویی کنم. همچنین، اگر من شما را نقد کردم، شما نیز باید آداب نقد شنیدن را رعایت کنید.

انتهای پیام/