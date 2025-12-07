به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع بانوان فرهیخته یزد با تاکید بر توانمندسازی زنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت، از تلاش‌های گسترده برای تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم و دسترسی برابر به فضای مجازی خبر داد.

مهاجرانی افزود: دولت به‌طور قاطع طرفدار اینترنت آزاد برای همه مردم است. ما باور داریم که باید در تمامی زمینه‌ها برای توانمندسازی زنان، از شبکه‌سازی و هم‌افزایی آنان حمایت کنیم.

