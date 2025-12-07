خبرگزاری کار ایران
سخنگوی دولت در جمع بانوان فرهیخته استان یزد:

دولت به‌دنبال تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم است

کد خبر : 1724123
سخنگوی دولت در ادامه سفر خود به استان یزد در جمع بانوان فرهیخته این استان اظهار کرد: دولت به‌دنبال تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع بانوان فرهیخته یزد با تاکید بر توانمندسازی زنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت، از تلاش‌های گسترده برای تحقق اینترنت آزاد برای همه مردم و دسترسی برابر به فضای مجازی خبر داد.

مهاجرانی افزود: دولت به‌طور قاطع طرفدار اینترنت آزاد برای همه مردم است. ما باور داریم که باید در تمامی زمینه‌ها برای توانمندسازی زنان، از شبکه‌سازی و هم‌افزایی آنان حمایت کنیم.

 

