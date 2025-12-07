جلسه علنی مجلس در نوبت دوم آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی مجلس امروز ( یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار نمایندگان در نوبت دوم به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(٤٤) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها

گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

گفتنی است نمایندگان در نوبت صبح الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت بررسی کردند و‌ در نوبت عصر نیز این بررسی ادامه خواهد داشت.

