دقایقی پیش؛
جلسه علنی مجلس در نوبت دوم آغاز شد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت ظهر آغاز شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی مجلس امروز ( یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستور کار نمایندگان در نوبت دوم به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارجاعی از صحن
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(٤٤) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها
گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
گفتنی است نمایندگان در نوبت صبح الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت بررسی کردند و در نوبت عصر نیز این بررسی ادامه خواهد داشت.