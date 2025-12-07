به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان حاضر شده است تا با دانشجویان به دیدار و‌ گفت‌وگو بنشیند.

در ابتدای این دیدار «صبا» رئیس دانشگاه زنجان طی سخنانی اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که هوشیاری دانشجویان ایران اسلامی، با همدلی و انسجام عجین شده است.

وی افزود: دانشگاه زنجان در قالب ۴ دانشکده کشاورزی، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی فعالیت می‌کند، گفت: این دانشگاه هم‌اکنون دارای ۱۰ هزار دانشجو و ۴۲۰ عضو هیئت علمی است.

رئیس دانشگاه زنجان همچنین گفت: امیدواریم با حمایت تمام ارکان حاکمیت، شاهد اجرایی شدن ایده «دانشگاه زنجان، شهر آرمانی» باشیم.

«جواد نانی» نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی اظهار کرد: این نشست، اولین نشست اختصاصی دانشجویان دانشگاه زنجان با حضور یکی از روسای قوای کشور است.

وی با بیان اینکه همه دانشجویان موظف هستند نسبت به مسائل اساسی کشور دغدغه‌مند باشند، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی و مقابله با عوامل بازدارنده پیشرفت، از عوامل اصلی تحقق «ایران قوی» است که قوه قضاییه باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.

نانی در ادامه به طرح سوالاتی در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین وضعیت پرونده بانک آینده پرداخت و در ادامه عنوان کرد: امروز نوبت محاکمه مسئولانی است که با ترک فعل‌های خود شرایط سخت کنونی را برای کشور رقم زده‌اند.

وی همچنین از عدم اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک‌ها گلایه کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز بخش قابل توجهی از آلودگی شهر زنجان ناشی از فعالیت واحد‌های آلاینده‌های سنگین در فاصله نزدیک به شهر است که باید در خصوص آنها تصمیمی جدی اتخاذ کرد.

«ندا تاریوردی» نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: قوه قضاییه می‌تواند با انجام اصلاحات به‌روز و علمی، از مشکلات و چالش‌هایی که با آن مواجه است عبور کند.

وی با اشاره به گذشت بیش از ۴ سال از مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسئولیت ریاست قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه هم‌اکنون رئیس قوه قضاییه از طرفداران برگزاری دادگاه‌های علنی هستند، سوال این است که چرا طی این ۴ سال دادگاه‌های علنی برگزار نشد؛ آیا عدم برگزاری این دادگاه‌ها ناشی از مشکلات قانونی بوده است یا آنکه عزمی برای اجرای آن وجود نداشته است؟

تاریوردی در ادامه از ساخت مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» که منجر به افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی جامعه شد، قدردانی کرد و در ادامه گفت: سوال ما از رئیس قوه قضاییه این است که در دوران مسئولیت خود در ریاست این قوه، به چند جوان برای سپردن مسئولیت‌ها اعتماد کرده‌اند؟ اصلاً جایگاه جوانگرایی در قوه قضاییه کجاست؟

وی با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عظیم هوش مصنوعی، گام موثری را در کاهش اطاله دادرسی بردارد، گفت: ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم که دادگاه محتکران و افرادی که در جنگ ۱۲ روزه خون مردم را در شیشه کردند را به صورت علنی برگزار کند.

تاریوردی همچنین خواستار در نظر گرفتن دو واحد درس عمومی «حقوق شهروندی» برای دانشجویان و همچنین حضور دانشجویان رشته حقوق در جلسات دادگاه‌ها شد و در ادامه گفت: به نظر می‌رسد سرفصل‌های رشته حقوق، نیازمند بازنگری هستند.

«رضا فرجی» دبیرکل شورای صنفی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: امنیت در دانشگاه با امنیتی کردن دانشگاه تفاوت ماهوی دارند.

فرجی افزود: ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم که نقد‌های دانشجویی را به نگاه دلسوزی بنگرد و این نقد‌ها را با احکام سنگین قضایی و انضباطی مواجه نکند.

وی با بیان اینکه دانشجو باید بدون لکنت فساد‌ها را فریاد بزند و کژی‌ها را نشان بدهد، گفت: اگر زبان دانشجو قطع شود دیوار ناکارآمدی‌ها بلند و بلندتر خواهد شد.

«زهرا بوکی» نماینده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سخنانی اظهار کرد: پرونده‌های انضباطی و قضایی دانشجویان باید شفاف و قابل دسترس باشند.

وی افزود: نباید فعالیت‌ها و اقدامات سیاسی، صنفی و فرهنگی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شوند با برچسب‌های جرم‌انگارانه مواجه شوند.

نماینده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: ما خواستار آن هستیم که با همکاری قوه قضاییه و دانشگاه، کلینیک‌های حقوقی برای دانشجویان برپا شوند. همچنین ما درخواست داریم سامانه‌ای تعبیه شود که در آن تعداد، نوع و وضعیت پرونده‌های دانشجویان مشخص باشد.

بوکی گفت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که به گزارش‌های فساد و تخلف در محیط‌های دانشگاهی به صورت مستقل و بی‌طرف رسیدگی کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع سیم کارت‌های سفید گفت: ما خواهان رفع فیلترینگ و برابری همگان در بهره‌برداری از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستیم.

«محمد هادی جعفری» نماینده کانون‌ها از دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی سخنانی اظهار کرد: من به عنوان یک دانشجوی دانشگاه زنجان، از دوستان و هم‌صنفانم در دانشگاه‌های تهران گلایه‌مند هستم؛ آنان نامه زده‌اند که رئیس قوه قضاییه چرا به دانشگاه‌های تهران نمی‌رود؟ دوستان تو را به خدا، دست از تمامیت‌خواهی بردارید؛ شما در مرکز هستید و در هر ۱۶ آذر و هر مناسبت دیگری، انبوه مقام و مسئول و وزیر و وکیل در دانشگاه‌های شما تهرانی‌ها حاضر می‌شود؛ یک آقای اژه‌ای که به دانشگاه‌های سایر نقاط کشور عنایت و التفات دارد را برای ما نگه دارید؛ به خدا ما هم که در غیر از تهران، درس می‌خوانیم، مطالبه و دغدغه داریم؛ بگذارید دلمان خوش باشد که حداقل یک رئیس قوه به دانشگاه‌های شهر‌ها و استان‌های ما غیرتهرانی‌ها نیز می‌آید. البته من یک سرچ ساده در اینترنت کردم و متوجه شدم آقای اژه‌ای چندین بار نیز به دانشگاه‌های تهران رفته است؛ همین سال گذشته در مراسم روز دانشجو، آقای اژه‌ای در جمع دانشجویان یکی از دانشگاه‌های تهران بود.

وی افزود: ما مطالبه شفاف سازی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را داریم و خواستار نظارت موثر بر حُسن انجام کار در دادگاه‌ها هستیم؛ توقف یا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها ممکن است به تعطیلی یک واحد تولیدی یا استارتاپ منجر شود.

جعفری در ادامه خواستار برخورد قاطع دستگاه قضا با آشوبگران و اخلالگران نظم اجتماعی شد و گفت: شفافیت کامل در رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران، یک مطالبه ملی است. ما خواستار نظارت جدی بر فعالیت پزشکان و جلوگیری از پدیده زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان هستیم.

«امیررضا دهقانی» نماینده دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان نیز طی سخنانی اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه‌های زنجان که همزمان با روز دانشجو انجام شده، مایه دلگرمی و افتخار ماست.

وی ادامه داد: قوه قضاییه چه سازوکار‌های عملیاتی و شفافی را برای برخورد با تخلف‌های داخلی خود در نظر گرفته است؟ آیا دستگاه قضایی برای کاهش هزینه‌های دادرسی و جلوگیری از برپایی مناقصه‌های ناعادلانه، برنامه‌ای را پیشبینی کرده است؟

«معصومه صیادی» نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: ما تا به امروز از عدم اجرای بی‌طرفانه عدالت آسیب‌های زیادی دیده‌ایم؛ چرا مفسدان و خائنان به مردم همچنان در حاشیه امن قرار دارند؟ چرا روند صدور احکام انتصاب غیرقانونی برای افراد فاقد صلاحیت یا برانداز همچنان ادامه دارند؟

وی در ادامه به طرح مطالبی در رابطه با موضوعات سیم کارت‌های سفید، فرش‌های کاخ سعدآباد و محتوا‌های سخیف شبکه نمایش خانگی پرداخت.

صیادی ادامه داد: چرا در این دوره از مدیریت قوه قضاییه، شاهد مبارزه جدی با فساد درون قوه‌ای نیستیم؟ چرا کوتاهی‌های دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و قوانین مجلس، با واکنشی از سوی قوه قضاییه مواجه نمی‌شود؟

وی‌گفت: ما امروز از رئیس قوه قضاییه، انتظار شجاعت در ریشه‌کن کردن فساد و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه را داریم.

«مهدی ناظریان» نماینده انجمن‌های علمی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: چنانچه دانشگاه و قوه قضاییه در کنار هم قرار بگیرند می‌توانند اعتماد عمومی جامعه را تقویت کنند و مسیر توسعه را هموار سازند.

وی با بیان اینکه انجمن‌های علمی، قلب‌های تپنده دانشگاه هستند که علم را به عرصه عمل می‌آورند، گفت: انجمن‌های علمی، بازوی مشورتی دانشگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی هستند.

ناظریان گفت: بوروکراسی فرساینده، کمبود منابع و زیرساخت‌ها، نابرابری در فرصت‌های آموزشی و فاصله میان دانشگاه و صنعت، از جمله چالش‌های انجمن‌های علمی دانشگاهی هستند.

وی تصریح کرد: خوابگاه‌های فرسوده، شأن دانشجو را زیر سوال می‌برند و ما خواهان آن هستیم که قوه قضاییه به این موضوع ورود داشته باشد.

«مائده ناصحی» نماینده دانشجویان دانشگاه ملی مهارت زنجان نیز طی سخنانی گفت: دانشگاه ملی مهارت که قرار بود مسیر تربیت و تخصص نیرو‌های کارآمد را فراهم کند، هنوز از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی برخوردار نیست. ما از کمبود اساتید توانمند و نامناسب بودن وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی، گله‌مند هستیم.

وی افزود: ما خواستار پیگیری قوه قضاییه برای احداث ساختمان متعلق به دانشگاه ملی مهارت در زنجان هستیم که قرار بود در سال ۱۳۸۶ ساخته شود.

ناصحی گفت: ضعف اقتصادی، شبکه قدرتمند مافیایی و کاستی نظارت بر عملکرد مسئولان، ریشه مشکلات کنونی کشور هستند.

وی در ادامه با اشاره به آلودگی‌های ناشی از فعالیت کارخانه‌های سرب و روی در زنجان، خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.

ناصحی همچنین خواستار در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوی برای قانون جدید مهریه شد.

«سعید امامی» نماینده دانشجویان کم‌توان از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان طی سخنانی گفت: فضای دانشگاه‌ها برای تردد راحت دانشجویان معلول مناسب‌سازی نشده است.

وی افزود: امیدواریم مسئولان هرچه سریع‌تر با تدابیر خود، زمینه ساز حل مشکلات جامعه معلولان و توان‌یابان کشور باشند.

نماینده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان نیز در این جلسه از کمبود و نامناسب بودن فضا‌های خوابگاهی دانشجویان این دانشگاه گلایه کرد و خواستار رسیدگی دستگاه قضا به این موضوع شد.

