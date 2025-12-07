جلیلی:
نتیجه «از فرق سر تا نوک پا غربی شدن»، روی کار آمدن استبداد رضاخانی و دو دهه خفقان بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید جلیلی در آیین گرامیداشت روز دانشجو در امامزاده عبدالله(ع) شهرری با اشاره به اتفاقات سال ۱۳۳۲ گفت: در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم یک مناسبات جدید قدرت شکل گرفت. این مناسبات جدید قدرت چه بود؟ این بود که کسانی که در جنگ توانسته بودند پیروزی بهدست بیاورند، به اتکای قدرت نظامی خودشان مناسباتی را شکل دادند که آن مناسبات، مناسباتی ظالمانه بود.
وی ادامه داد: چند قدرتی که هستند باید امکانات و امتیازاتی داشته باشند که دیگران نباید داشته باشند. یکی از این امتیازات هم همین حق وتو بود. در این شرایط بود که اینها سرمست از پیروزی در جنگ جهانی دوم، خودشان را حاکم بر دنیا میدانستند؛ متکی به قدرت و بدترین رفتارهایی که در آن جنگ داشتند. جنگی که بین ظالمان بود و حتی از سلاح هستهای هم استفاده کردند. همین آمریکا دو شهر را بمباران هستهای کرد و سال ۱۳۳۲ هشت سال بعد از این حادثه بود.
جلیلی گفت: بدانیم که اگر امروز ما هفتاد و دومین سالگرد شهدای دانشجو در ۱۶ آذر را در سال ۱۳۳۲ گرامی میداریم، سال ۱۳۳۲ در چه شرایطی بودیم و در منطقه و جهان چه اتفاقاتی افتاده بود. و این عظمت حرکت دانشجویان را در آن زمان نشان میدهد؛ دانشجویی که میفهمید و میداند در کشور و منطقهاش و جهان چه میگذرد، دانشجویی که بیتفاوت نیست و افق و نگاهش بلند است. میداند چگونه کسانی سعی بر آن دارند که مناسبات جهانی را در دست خود بگیرند؛ برای محدود کردن ملتها و گرفتن آزادی از آنها. همان کسانی که مناسبات جهانی را توانستند در دست خود بگیرند، به همین دلیل با همین قدرت به خودشان حق میدادند که هشت سال بعد تعیین تکلیف کنند که یک ملت میتواند بگوید نفت من از آنِ خودم هست یا نه؛ و بعد هم بگویند که نه، تو نمیتوانی بگویی.
وی ادامه داد: شاید آن روز کسی میگفت که اینها چند دانشجو بودند که یک حرکتی کردند و چند نفر از آنها به شهادت رسیدند، اما امروز که پس از ورای تاریخ این مسیر را نگاه میکنید، میبینید که چه حرکت مبارکی بود. اگر آن روز با کودتا یک ملت را سرکوب کرد، اما ملت ما این راه را ادامه داد؛ در خرداد ۴۲، بهمن ۵۷ تا امروز که از استقلال خود و اینکه اجازه ندهد کسی به خود اجازه بدهد درباره حقوق ملت ایران تصمیمگیری کند. این عظمت حرکت دانشجویی در آن زمان بود؛ شروع یک حرکت آزادیخواهانه و استقلالطلبانه که ریشهای عمیق در باورهای مردم داشت و با شهادت سه دانشجو خاموش نشد، بلکه شروع و دنبال شد.
جلیلی گفت: کسانی که یک روز دانشجویان شما را در دانشگاه تهران در روز ۱۶ آذر ۳۲ بیگناه گیر میآوردند و به شهادت میرساندند، امروز چنان مستأصل شدهاند و دانشجو و استاد شما آنچنان به آنها تو دهنی زدهاند که نهتنها استبداد را برچید، بلکه منادی آزادیخواهی در دنیا شد. نهتنها گفت نفت از آنِ من است، بلکه این ملت حق دارد که به قلههای پیشرفت برسد.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با نام بردن از دانشمندان هستهای کشور تأکید کرد: حق غنیسازی ما را غرب و آمریکا برای ما تعیین نمیکند این را دانشگاه ما تعیین میکند، استاد ما تعیین میکند، شهریاریها، طهرانچیها و فخریزادهها تعیین میکنند. شهید عباسی تعیین میکند که با وجود ترور نافرجام، ۱۵ سال دیگر با تمام توان در همین مسیر ایستادگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کدام جنگ و در کدام مقطع تاریخی، دستکم در این چند دهه اخیر، دیدهاید که با دانشمندان اینگونه برخورد شود؟ جنگندهای را از هزار کیلومتر آنسوتر بلند کنند و هدف، خانه یک استاد دانشگاه باشد، آن هم نه محل کار یا آزمایشگاه، بلکه خانهای که زن و فرزندش در آن حضور دارند. این رفتارها نشاندهنده استیصال دشمن در برابر حرکتی است که از ۱۶ آذر با پیشگامی دانشجویان آغاز شد و امروز به نقطهای رسیده که دشمن چنین واکنشهای کور و جنایتآمیزی را در پیش میگیرد.
وی با اشاره به تقابل تاریخی ملت ایران با استبداد داخلی و استکبار خارجی گفت: هرگاه ملت ما در برابر این دو جریان ایستادگی کرده، موفق شده و به پیروزی رسیده است؛ در مشروطه، رژیم استبدادی وادار به پذیرش قانون اساسی شد و در جریان ملی شدن صنعت نفت نیز ملت توانست حق خود را بازپس بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه در کنار استبداد و استکبار همواره جریانهایی با ظاهر فریبنده در برابر ملت ایستادهاند، افزود: این جریانها با شعارهای پرطمطراق و سخنان بزکشده، در حقیقت راه را بر حرکت استقلالطلبانه مردم سد کردهاند، اما تفاوت آنها با مستبدان و مستکبران در این بوده که سخنان خود را در پرده و پنهان بیان میکردند.
به گفته جلیلی، در جریان مشروطه زمانی که مردم بر استبداد پیروز شدند و اراده کردند سرنوشت خود را به دست بگیرند و به مداخلات دولتهای خارجی در دوران قاجار پایان دهند، ناگهان فردی مطرح کرد که «ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم»، جملهای که درست در برابر قیام یک ملت بیان شد.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ اظهار داشت: در این روز، دانشجویان ما در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند، اما تنها یک روز بعد، یعنی ۱۷ آذر، در همان دانشگاه به ریچارد نیکسون، معاون رئیسجمهور وقت آمریکا، دکترای افتخاری داده شد و از او تجلیل به عمل آمد؛ همان فردی که یک روز قبل در برابر ورودش سه دانشجوی ما به شهادت رسیده بودند.
جلیلی افزود: جالبتر آنکه همان شخصی که در دوران مشروطه گفته بود از فرق سر تا نوک پا باید غربی شویم، یعنی تقیزاده، پس از این حادثه جملهای بر زبان میآورد که نهایت خودباختگی فرهنگی را نشان میدهد و میگوید: «خانه اگرچه حقیر است و تاریک، به روشنایی چشم تو آن را قرار دهم.» یعنی وطن خود را «حقیر و تاریک» مینامد و خواهان روشن شدن آن با چشم بیگانه میشود.
به گفته جلیلی، این جریان در حقیقت مکمل استبداد و استکبار بوده و هر بار با شعار جدیدی ظاهر شده و القا کرده که برای آزادی باید غربی شد.
وی در پایان با طرح این پرسش که نتیجه «از فرق سر تا نوک پا غربی شدن» چه بود، خاطرنشان کرد: حاصل آن، روی کار آمدن استبداد رضاخانی و دو دهه سرکوب و خفقان در کشور بود.
جلیلی در ادامه به انتشار مقالهای در ۱۷ آذر همان سال در یکی از روزنامهها با عنوان «سه قطره خون» اشاره کرد و گفت: در آن مقاله خطاب به نیکسون نوشته شده بود که امروز برای گرفتن دکترای افتخاری آمدهای، در حالی که دیروز جلوی پای تو سه دانشجو به شهادت رسیدند؛ مقالهای که خیلی زود توقیف شد، اما حقیقت را برای همیشه ثبت کرد.