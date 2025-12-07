خبرگزاری کار ایران
به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛

وبینار بین‌المللی سنت نبوی سیرت فاطمی برگزار می‌شود

وبینار بین المللی سنت نبوی سیرت فاطمی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، وبینار بین المللی سنت نبوی سیرت فاطمی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در وبینار بین المللی سنت نبوی سیرت فاطمی دکتر ریحانه سلامی رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، دکتر ساجده الحائری عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق بیت الحکمت بغداد، دکتر خدیجه شهاب عضو هیئت علمی دانشگاه لبنان، دکتر کریستین ژیلبرت گیلوم استاد دانشگاه فرانسه، دکتر بیان عبید العریض استاد دانشگاه و نویسنده عراقی، دکتر سیلویا روس کالدرون ریواس استاد دانشگاه پرو، ایمان محمد حرب محقق و مبلغ لبنانی، ام لیلا شریف مبلغ دینی و پژوهشگر هندی، دکتر اسما کایا آلتی پژوهشگر ترکیه ‌ای، وااوده زینب نورسانی فعال رسانه‌ای اندونزیایی، مریم علیزاده پژوهشگر سوری و صباحت سیده رضوی فعال فرهنگی هندی سخنرانی خواهند کرد. 

علاقمندان می توانند این وبینار بین المللی را روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح به صورت زنده از لینک Live.taqrib.ir دنبال کنند.

https://search.eitaa.com/?url=https://taqrib.ir/fa/n135903

 

