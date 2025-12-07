بیانیهٔ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز دانشجو
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بمناسبت روز دانشجو در بیانیهای تاکید کرد: ضمن تبریک روز دانشجو، و اعلام حمایت از همهٔ دانشگاهیان و فرهیختگان که با اندیشه، تعهد و تلاش خود مسیر پیشرفت جامعه را هموار میکنند، تقدیر به عمل آمده و برای آنان در همه عرصهها توفیق روزافزون آرزو مندیم.
به گزارش ایلنا، بیانیهٔ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بمناسبت روز دانشجو به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۶ آذر، روز دانشجو، این روز بزرگ به یاد شهدای گرانقدر نهضت دانشجویی در سال ۱۳۳۲ گرامی داشته میشود؛ روزی که برگ زرّینی در تقویم تاریخ معاصر ایران است و بهعنوان نماد استقلالخواهی، آزادگی و مقاومت دانشگاهیان در برابر سلطه و دخالت بیگانگان شناخته میشود.
یاد و نام سه دانشجوی شهید آن واقعهٔ تاریخی، شهیدان مصطفی بزرگ نیا . احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی همواره مشعل راه دانشگاه ایران بوده است؛ نسلی که با خون خود، ارزشهایی چون آگاهی، عدالتطلبی و پاسداری از عزت ملی در برابر استکبار جهانی را ماندگار ساخت.
دانشجویان در طول دهههای پس از آن نیز نقشی محوری در تحولات کشور ایفا کردهاند؛ از مشارکت آگاهانه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا حضور موثر در هشت سال دفاع مقدس، که بسیاری از جوانان دانشگاهی با علم و ایمان، از تمامیت ارضی و کیان کشور دفاع کردند. پس از جنگ نیز جامعهٔ دانشگاهی در عرصههای بازسازی، پیشرفت علمی، توسعه فناوری و نوآوری پیشگام بوده و مسیر حرکت کشور بهسوی آیندهای روشن و تمدنی بزرگ را هموار کرده است.
امروز نیز دانشجوی ایرانی با بهرهگیری از روحیهٔ جستجوگری، استقلال فکری و قدرت تحلیل، در برابر تهدیدها و توطئههای بیرونی هوشیارانه میایستد. تقویت کرسیهای آزاداندیشی و نواندیشی، گسترش پژوهشهای بنیادین و کاربردی، و تکیه بر توان علمی و نوآورانه، نمونههایی از نقشآفرینی جامعهٔ دانشگاهی در حفظ استقلال فکری و علمی کشور است.
در همین مسیر، فرمایش حکیمانهٔ رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند:
«بشکند دستی که نخواهد دانشجو سیاسی باشد»
تأکیدی است بر اهمیت بینش، تحلیل و بیداری سیاسی در کنار تلاش علمی، تا دانشگاه همواره «چشم بینای جامعه» و «پیشتاز آگاهی» باقی بماند.
در این روز گرامی، با احترام از تلاشهای دانشجویان پرتلاش، بیدار و مسئولیتپذیر ایران اسلامی قدردانی میشود؛ بهویژه دانشجویان کارگر که در کنار تلاش در عرصهٔ کار و تولید، و سنگر اقتصادی کشور دوشادوش دیگر دانشجویان در مسیر علم، پژوهش و نوآوری و پیشرفت گام برمیدارند.
در پایان، ضمن تبریک روز دانشجو، و اعلام حمایت از همهٔ دانشگاهیان و فرهیختگان که با اندیشه، تعهد و تلاش خود مسیر پیشرفت جامعه را هموار میکنند، تقدیر به عمل آمده و برای آنان در همه عرصهها توفیق روزافزون آرزو مندیم.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران