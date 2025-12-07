دولت اصلاح فرایندها را برای رفع ناترازی انرژی آغاز کرده است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یزد با اشاره به شرایط ویژه کشور و وجود ناترازی در بخش‌های مختلف، بر لزوم تدابیر و راهکار‌هایی ویژه برای چنین شرایطی تاکید کرد و گفت: دولت اصلاح فرایند‌ها با همکاری مردم فهیم را آغاز کرده و امیدواریم با طی این مسیر در سال‌های آینده از وضعیت ناترازی در تمام بخش‌ها خارج شویم.

فاطمه مهاجرانی صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد که در محل کارخانه قدیمی نساجی جنوب شهر میراث جهانی یزد برگزار شد، با بیان این که کشور در شرایط خاصی ناشی از ناترازی‌ها قرار دارد، تصریح کرد: روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت از چاه‌های کشورمان استخراج می‌شود در حالی که اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم، معادل روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به این که شرایط ویژه کشور نیازمند تدبیر و راهکار‌هایی ویژه است، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در راستای تامین نقدینگی بنگاه‌ها سه راهکار برات الکترونیکی، اسناد اعتباری و اوراق گام در نظر گرفته است.

مهاجرانی افزود: البته دولت موضوع خط اعتباری برای صنایع ارزآور را نیز در دست بررسی دارد ولی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است که موضوع را در نشست چهارشنبه هیات دولت پیگیری خواهم کرد.

وی وجود فساد در برخی بخش‌ها را به رغم تلاش نهاد‌های نظارتی غیرقابل انکار دانست و گفت: اهتمام بخش خصوصی بر رونق بیشتر فعالیت‌های خود است و دولت نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد ولی در عین حال قطعاً مشکلاتی نیز وجود دارد که برای رفع آنها در تلاشیم.

سخنگوی دولت از وجود نوعی قانون مترقی در حوزه رقابت در قالب برنامه هفتم، گفت: این قانون بسیار به صنایع به ویژه صنایع بخش خصوصی برای رقابت‌پذیر شدن با خارج کشور کمک می‌کند ولی نکته حایز اهمیت در این خصوص بعضا فراهم نشدن ساز و کار‌های رقابتی شدن است.

وی در مورد پیگیری چندین باره‌ی موضوع تامین گازوئیل معادن از سوی وزیر صمت، گفت: البته مشکل اصلی در این خصوص ناترازی انرژی است به طوری که هرچند در سال ۱۳۹۸ سالانه شش میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم ولی اکنون سالانه شش میلیارد دلار واردات بنزین داریم که این رقم در سال آینده به هشت میلیارد دلار افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده به ۱۳ میلیارد دلار برسد.

وی مهمترین علت بروز این ناترازی را استفاده نکردن از ابزار قیمت‌گذاری دانست و گفت: متاسفانه شرکت‌ها به رغم فعالیت براساس اصل شرکتی اجازه نرخ گذاری محصول خود را ندارند و همین باعث زیان‌دهی آنها می‌شود و این موضوع را در تمام کالا‌هایی که دولت ارائه می‌کند مانند آب، برق، گاز و بنزین شاهدیم به طوری که مثلاً بنزین را با قیمت ۶۰ سنت خریداری و به قیمت ۱۵۰۰ تومان در اختیار مردم می‌گذاریم و ماحصل آن عدم توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری مناسب در دیگر بخش‌ها مانند حمل و نقل و آسیب به بسیاری از بخش‌های زیرساختی خواهد بود.

مهاجرانی با بیان این که خوشبختانه دولت مسیر اصلاح این فرایند را با همکاری مردم فهیم کشورمان آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد در آینده و طی این مسیر از وضعیت ناترازی در تمام بخش‌ها خارج شویم.

وی با اشاره به واقع شدن یزد در منطقه دارای اقلیم خشک کشور، گفت: یزد با وجود این شرایط و خشکسالی‌های متمادی توانسته سال‌های سال پایدار زندگی کند ولی طبیعتاً دستکاری نظامات طبیعی باعث شده که توسعه پایدار ما نامتناسب با اقلیم و زیست بوم شود و با چالش‌های امروز مواجه شویم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند از قطب‌های صنعتی مورد اهتمام در کشور باشد که یزد نیز به لحاظ بافت‌های تاریخی ارشمند خود می‌تواند حتماً از این ظرفیت بهره‌مند شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش نیروی انسانی تلاشگر را از ظرفیت‌های بارز استان یزد خواند و گفت: یزدی‌ها کار را به عنوان ارزش می‌شناسند که باید ضمن قدر دانستن آن، به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و این فرهنگ برای مقابله با چالش‌های پیش روی کشور بسط داده شود.

مهاجرانی گفت: در همین راستا پیشنهاد ما این است که موضوعات استان را با ردیف بودجه دولت گره نزنید و از ظرفیت‌های استان برای تکافوی این امور در استان بهره گرفته شود.

وی ادامه داد: البته مواردی مانند رفع تعهد ارزی را به صورت محدود برای برخی بخش‌های استان پیگیری خواهیم کرد ولی قطعاً شاید به دلیل نقص گفت‌وگویی، تمام ذینفعان در این باره قانع نشوند.

وی برخی ناهماهنگی‌ها را عامل بروز مشکلاتی در موضوع نهاده‌های دامی ذکر کرد و در ادامه نیز با اشاره به ظرفیت اتاق‌های ایران و تهران، گفت: اتاق استان‌هایی مانند یزد می‌توانند در قالب ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی از این ظرفیت‌ها بهره گیرند و دولت نیز در این باره حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اشتغال بالای تخت‌های بیمارستانی استان یزد، گفت: این اعداد استانی باید توسط دولت شنیده شود تا در طرح نظام مسائل از سوی وزرا در هیات دولت مورد توجه قرار گیرد.

مهاجرانی در پایان یزد را نماد خوب و موفقی از وفاق ملی و گفت‌وگوی تمدن‌ها دانست و تصریح کرد: یزد تابحال در حوزه توسعه متوازن متناسب با اقلیم به خوبی قدم برداشته و قطعاً ادامه این مسیر همانند گذشته یزد را سربلند و موفق نگه خواهد داشت و این فرهنگ غنی و با اصالت یزدی‌ها می‌تواند همه چیز را در خود جذب و مفهوم گفتگوی تمدن‌ها را عملیاتی کند.

محمدرضا بابایی استاندار یزد نیز در این نشست، با بیان این که یزد در حالی ۱.۵ درصد جمعیت کشور را در خود دارد ولی ۲.۵ درصد سهم GDP کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: یزد در حوزه دانش آموزی بیش از ۳۰ سال است که به نسبت جمعیت رتبه برتر قبولی کنکور سراسری کشور را در اختیار دارد.

بابایی در ادامه با اشاره به جایگاه صنعتی استان در کشور، گفت: یزد بیش از ۵۰ درصد کاشی و سرامیک کشور را تولید و علاوه بر تامین داخل کشور، بخشی از محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کند و علاوه بر این در بخش نساجی استان دوم و در حوزه تولید مقاطع فولادی جایگاه سوم کشور را دارد.

وی با بیان این یزد به لحاظ کشاورزی با محدودیت‌های زیادی مواجه است، تاکید کرد: هرچند کشاورزی یزد به هیچ وجه از آب شرب استفاده نمی‌کند و از گذشته با آب قنوات و چاه‌های کشاورزی متنعم شده است، در بسیاری از محصولات جایگاه اول تا پنجم کشور را دارد.

وی از تولید دو برابر نیاز داخل استان گوشت مرغ در استان، گفت: یزدی‌ها نشان داده‌اند اگر منابعی در اختیار داشته باشند، از آن بهترین استفاده و بهره برداری خواهند داشت.

استاندار یزد از این استان به عنوان مهد تلاش، کار و بهره‌وری یاد کرد و گفت: یزد که اخیراً به عنوان شهر جهانی زیورآلات سنتی نیز معرفی شده، دارای فضا‌های تاریخی و گردشگری ارزشمندی است به طوری که این خطه دارای شش هزار اثر تاریخی شناخته شده، ۲۰۰۰ اثر ثبت داخلی و ۱۱ اثر ثبت جهانی است و تلاش داریم در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری گام برداریم.

بابایی خواستار نگاه ویژه دولت به استان‌هایی که فراتر از ظرفیت خود خدمات ارائه می‌کنند، شد و در این باره گفت: حوزه درمان استان یزد ۵۰ درصد درمان سایر استان‌ها را تامین می‌کند و با وجود ضریب بالای تخت بیمارستانی در استان یزد، همواره دارای ضریب اشغال بالای آنها هستیم.

استاندار یزد با اشاره به تامین بخش قابل توجهی از مواد معدنی کشور توسط یزد، خواستار اهتمام دولت به زیرساخت‌های استان قبل از فرسودگی آنها شد.

بابایی بر لزوم اهتمام دولت به حمایت و تامین مالی خط انتقال آب به یزد از محل درآمد تنها یکی از معادن استان شد و گفت: تنها شش درصد آب پشت سد زاینده رود یعنی سالانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب به یزد منتقل می‌شود و این در حالیست که طی سه هفته رهاسازی آب زاینده رود برای کشت یونجه هر دفعه ۶۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد.

مجتبی دستمالچیان رییس اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست سرمایه اصلی یزد را مردمان و منابع انسانی آن خواند و گفت: این که امروز یزد به عنوان تنها شهر جهانی کشور شناخته می‌شود، نتیجه تلاش و همت مردمان این سرزمین است.

وی یکی از مشکلات یزد را عدم برخورداری یزد از آزادراه و بزرگراه ذکر کرد و گفت: متاسفانه در حوزه حمل و نقل ریلی نیز وضعیت مساعدی نداریم.

دستمالچیان افزود: یزد جزء مثلث طلایی گردشگری کشور است ولی برخلاف دو راس دیگر این مثلث یعنی اصفهان و شیراز فاقد پروزا‌های کانکشن‌دار است.

وی با بیان این که صنعت یزد کاملاً مربوط به بخش خصوصی است، گفت: لازم است که خط اعتباری ویژه‌ای توسط بانک مرکزی با نرخ عادی برای صنایع ارزآور و دارای بهره وری بالا تخصیص یابد.

رئیس اتاق بازرگانی استان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اهتمام به موضوع بازسازی و نوسازی صنایع استان تاکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی صنعت یزد فرسودگی ماشین آلات صنعتی است و تقریباً نیمی از کارخانجات استان نیازمند بازسازی و نوسازی فوری هستند.

در این نشست برخی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به ایراد سخن پرداختند و ضمن بیان مسائل و مشکلات، نظرات و پیشنهادات خود را در این موارد ارائه کردند.

انتهای پیام/