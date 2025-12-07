به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیات رئیسه گفت: اگر قائل به این هستیم که وضع و اوضاع کشاورزی و دامداری بهم ریخته است و دامداران و کشاورزان ما در بدترین اوضاع کشاورزی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته هستند، خواهش می کنم به وظیفه آئین نامه ای در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی عمل کنیم؛ اگر عمل نکنیم جوابی برای مردم نداریم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم از اوضاع ناراضی هستند، ادامه داد: کشاورزان و دامداران سنتی نمی توانند نهاده تامین کنند. بازارگاه را بسته اند و دامدارانی که به روش سنتی دامداری می کنند، حتی نمی توانند یک کیلوگرم نهاده از بازارگاه بگیرند و ما جوابی برای این مردم نداریم.

وی با تاکید مجدد بر اینکه اوضاع کشاورزی و دامداری کشور بهم ریخته است، گفت: با توجه به اینکه در آستانه فصل بررسی بودجه هستیم و در فصل بودجه ورود به استیضاح ها امکان پذیر نیست، خواهشم از هیات رئیسه و شخص ریاست مجلس این است که براساس آئین نامه عمل کنید و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستورکار قرار دهید. ضمن اینکه استیضاح حتما دلیل بر برکناری وزیر نیست و ممکن است مجدد رأی اعتماد از مجلس بگیرند و محکم تر از گذشته به برنامه های خود در وزارتخانه عمل کند.

