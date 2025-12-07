نقدعلی در تذکر شفاهی:
بحران نهادههای دامی به مرز خطر رسیده/ جوجهها و مرغها به دلیل نبود نهادههای دامی از بدن یکدیگر تغذیه میکنند
نقدعلی با انتقاد شدید از تخصیص ارز، وضعیت نهادههای دامی و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، خواستار هشدار جدی رئیس مجلس به دولت و در صورت تداوم بحران، قرار گرفتن استیضاح وزیر جهاد در دستور کار شد.
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) وضعیت نهادههای دامی و نحوه تخصیص ارز وارداتی را نگرانکننده توصیف کرد و خواستار اقدام فوری مجلس و هشدار جدی هیئترئیسه به دولت شد.
وی گفت: ارز موجود به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی اختصاص پیدا نمیکند و صرف واردات کالاهای غیرضروری میشود.
عضو کمیسیون حقوقی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی برنج که ما نیز با آن موافق نبودیم وضعیت قیمتها مناسب نیست.
نقدعلی ادامه داد: صبح امروز جلسهای در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد اما انتظار میرفت رئیس محترم مجلس در نطق پیش از دستور یا در بیان مسائل جاری، هشداری جدی به دولت بدهد.
وی تأکید کرد: وضعیت جوجهریزی، مرغداریها و دامداریها از حیث نهادههای دامی مناسب نیست و به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته وظیفه خود را انجام دهد. یا دولت باید نسبت به این وزارتخانه تصمیم بگیرد یا استیضاح وزیر جهاد در دستور کار قرار گیرد تا تکلیف مشخص شود.
عضو کمیسیون حقوقی تصریح کرد: نهادههای دامی مرغداریها و دامداریها وضع مناسبی ندارد و مردم از مجلس انتظار اقدام ویژه دارند.
نقدعلی اظهار داشت: پشت برخی فاکتورها و مسائل، مشکلاتی پنهان میشود و گرچه بنا شده شرکت پشتیبانی امور دام در توزیع نهادهها ورود کند، اما این کافی نیست.
وی تأکید کرد: ریاست محترم مجلس باید هشدار جدی به دولت بدهد تا دامداران، کف جامعه و نیازهای اساسی مردم بیش از این دچار مشکل نشوند.
عضو کمیسیون حقوقی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد تاکنون نتوانسته کار را پیش ببرد و در برخی استانها کمترین میزان نهاده دامی وجود ندارد و لازم است هیئترئیسه هشدار جدی صادر کند و در صورت عدم رفع مشکل، استیضاح وزیر جهاد در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: دامداران بیش از این توان تحمل کمبود نهادههای دامی را ندارند و نمایندگان باید چند ماه آینده را پیشبینی کنند و بدانند که با روند کنونی، دامپروری کشور رو به انهدام است.
نقدعلی بیان کرد: وقتی با وزیر و معاونانش نشست برگزار میشود، اوضاع گلوبلبل جلوه داده میشود اما در حوزههای انتخابیه و میان مردم شرایط کاملاً متفاوت است و به نظر میرسد گزارش دقیقی به مسئولان وزارتخانه نمیرسد.
وی گفت: در جلسه صبح با وزیر و معاونان نیز موضوع نهادههای دامی مطرح شد اما همچنان دامدار نمیداند چه کند.
عضو کمیسیون حقوقی هشدار داد: امروز مرغها به «دیگرخواری» افتادهاند و جوجهها و مرغها به دلیل نبود نهادههای دامی از بدن یکدیگر تغذیه میکنند.
وی خواستار آن شد: رئیس مجلس هشدار نهایی را به رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی بدهد و افزود اگر این هشدار کارساز نبود، وزیر جهاد باید سریعاً در صحن علنی حاضر شود و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
نقدعلی تأکید کرد: دامداران بیش از این تحمل ندارند و بازار نیز ظرفیت پذیرش تورم در کالاهای اساسی را ندارد.