درد و دلهای وزیر از کارشکنیها و ایرادهای بنی اسراییلی مراکز قدرت برای فیلترینگ
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به دیدارش با وزیر ارتباطات نوشت: درد دل های وزیر از کارشکنی ها و ایرادهای بنی اسراییلی عده ای از مراکز قدرت برای فیلترینگ و استدلالهای فنی خودش برای رفع فیلترینگ و جایگزینی ماهواره به جای اینترنت شنیدنی بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب درباره دیدارش با ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در شبکه ایکس نوشت: یکساعتی با آقای ستارهاشمی وزیر کار بلد ارتباطات دیدار داشتم.
من شاید بیشترین محتوا را در این سالها علیه فیلترینگ تولید کردم و بحث اصلی در این مورد بود.
گفتم خیلی از وزارتخانه ها موضوع کارشان منتفی شده. مثل ارشاد که کسی منتظر مجوز در موسیقی و فیلم و کتاب نیست.
اما وزارت ارتباطات رو به آینده است.یک روز برای نو شدن نجنبد، تکنولوژی ونسل فعلی منتظر نمی ماند
از وزارت ارتباطات دوره های مختلف که وقتی زیر فشار کاسبان فیلتر و یا متحجران خشک مغز و یا امنیت محوران غیر مدرن نمیتوانند فیلتر را حذف کنند، حداقل به خبرنگاران و فعالان ضد فیلتر فضای مجازی خط باز داده اند تا واسطه مردم وخبر باشند تشکر کردم.
پیشنهاد دادم که خط بی فیلتر همه مسئولان را ببندد.شاید به یاد مردم بیفتند.
گفت من هم به رییس جمهور پیشنهاد دادهام ولی پزشکیان گفته به جای این، باید فیلتر همه برداشته شود.
میگفت گردش مالی VPN فروشی از بودجه وزارت ارتباطات بیشتر است.
این مبلغ برای فهمیدن عدم موفقیت دولت برای رفع فیلتر کافی بود.
البته گفتم انتظار جسارت بیشتر و حرف زدن بیشتر با مردم از شما هست. پطروس فداکار در برابر دورویان ضدمردم کار خوبی نیست.
جوان کاربلد و تنهایی است.