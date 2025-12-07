خبرگزاری کار ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه:»

کانال ارتباطی خاصی بین ایران و آمریکا وجود ندارد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کانال رسمی ارتباطی ما دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران، یعنی سفارت سوئیس، است. کانال ارتباطی آمریکا هم دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن است. اینکه کشورهای دیگر و مقام‌های دیگر در منطقه و خارج از آن پیغامی بیاورند و ببرند، امر رایجی است اما اینکه بگوییم کانال خاصی بین ایران و آمریکا وجود دارد، خیر اینطور نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا توسط سایر کشورها گفت: کانال رسمی ارتباطی ما دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران، یعنی سفارت سوئیس، است. کانال ارتباطی آمریکا هم دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن است. اینکه کشورهای دیگر و مقام‌های دیگر در منطقه و خارج از آن پیغامی بیاورند و ببرند، امر رایجی است اما اینکه بگوییم کانال خاصی بین ایران و آمریکا وجود دارد، خیر اینطور نیست.

بقایی در خصوص ادعاهای تام باراک مبنی بر اینکه آمریکا دو مرتبه سعی کرده است نظام حاکم بر ایران را تغییر دهد، گفت: این امر واضحی بوده است. دولت‌های آمریکا همواره تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران داشته‌اند و آن‌چیزی که خودشان از تغییر نظام نام می‌برند، پذیرش اقدام آمریکا برای نقض حاکمیت ملی یک کشور است. مداخله آمریکا در امور ایران سابقه طولانی دارد و صحبت از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست. آمریکا باید رویکردش را تغییر دهد؛ هرچند می‌دانیم تغییر عادت دشوار یا محال است.

 

