امیر دریادار سیاری «روز جهانی هواپیمایی» را تبریک گفت

امیر دریادار سیاری «روز جهانی هواپیمایی» را تبریک گفت
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش «روز جهانی هواپیمایی» را به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی خطاب به حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، روز جهانی هواپیمایی را به وی، معاونان و کلیه کارکنان این سازمان تبریک گفت.

متن پیام رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش خطاب به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به شرح زیر است:

برادر ارجمند؛ جناب آقای خلبان حسین‌پور فرزانه

معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری

سلام علیکم؛

فرا رسیدن شانزدهم آذر ماه «روز جهانی هواپیمایی» را به جنابعالی و تمامی مدیران، متخصصان و تلاشگران خستگی‌ناپذیر صنعت هوانوردی کشور، به ویژه خانواده بزرگ سازمان هواپیمایی کشوری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

صنعت حمل و نقل هوایی، امروز نه تنها شاه‌راه اتصال ملت‌ها، بلکه ستون راهبردی اقتصاد ملی، امنیت سرزمینی و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران است. این روز فرصتی مغتنم برای پاسداشت دانش محوری، انضباط حرفه‌ای و اقتدار فنی مدیران و متخصصانی است که با وجود پیچیده‌ترین محدودیت‌ها و تحریم‌ها، با اتکا به توان بومی، راهبردی و هوشمندانه و تکیه بر دانش تخصصی هوانوردی، توانسته‌اند آسمان کشور را امن، استاندارد و پر صلابت نگاه دارند و مسیر پیشرفت این صنعت راهبردی را هموار سازند.

بی‌تردید ایفا نقش بی‌بدیل سازمان هواپیمایی کشوری در پایش ایمنی، تنظیم‌گری هوشمند، مدیریت مخاطرات، توسعه دانش هوانوردی و حراست از کیان آسمان کشور، نشان از تعهد، مجاهدت حرفه‌ای و بینش راهبردی مدیران و متخصصان این حوزه دارد؛ مجاهدتی که سرمایه‌ای ماندگار برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام جهانی هوانوردی به شمار می‌رود.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام صنعت هوانوردی، از درگاه خداوند متعال، توفیق تداوم خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.

امیر دریادار سیاری همچنین در پیامی جداگانه، روز جهانی هواپیمایی را به مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»، تبریک گفت.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار حبیب‌الله سیاری

 
