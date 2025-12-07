سخنگوی کمیسیون قضایی در نشست خبری:
هزینه سالانه نگهداری یک نفر در زندان ۳ میلیارد تومان برای دولت تمام میشود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ما حدود ۲۰ هزار زندانی مالی داریم و این را هم خدمتتان عرض کنم که هزینه سالانه یک نفر از آنها حدود ۳ میلیارد تومان برای دولت تمام میشود. لذا ما به دنبال این بودیم که کمک کنیم فرد از زندان خارج شود و با شغلی که به دست میآورد، به پرداخت مهریه بپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید کریم معصومی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اصلاح قانون مهریه گفت: مجلس قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در دست اقدام دارد که کلیات این قانون تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی بیان کرد: برخی از مواد آن، از جمله ماده یک و تبصره ۳، مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد. در همین راستا پیشنهاداتی مطرح شد؛ بهویژه پیشنهادی که در ارتباط با ۱۴ سکه مطرح شد و نگرانیهایی در جامعه ایجاد کرد که طی چند روز گذشته شاید در جوامع باعث ایجاد دلواپسیهایی شده باشد و موضوعات مختلفی مطرح شد؛ اینکه آیا سقف مهریه تغییر کرده است و منظور از این ۱۴ سکه چیست.
وی تأکید کرد: اولاً قانونی که ما اصلاح کردیم، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ یعنی کسانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه، روانه زندان شدهاند. هدف از اصلاح این قانون، در واقع حفظ کرامت انسانها و آرامش خانوادههاست.
معصومی خاطرنشان کرد: شخصی که محکوم مالی است — حالا فرق نمیکند مهریه باشد، دیه باشد یا در جرایم غیرعمد — وقتی روانه زندان میشود فقط خودش نیست، بلکه خانوادهاش و اطرافیانش هم تحت تأثیر آن شرایط قرار میگیرند. ضمن اینکه این شخص ممکن است سالها در زندان بماند، از طرف دیگر هیچگونه درآمدی ندارد و به هیچ وجه قادر به پرداخت یا تعدیه دیون خود هم نمیشود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: لذا در این بازار اقتصادی و فشار اقتصادی و تورمی که وجود دارد، نتیجه این میشود که ما در یک دو ماراتن، شخصی را از میدان خارج میکنیم، در گوشهای نگه میداریم، تمام راهها رویش بسته میشود و تنها جرم و گناهش این است که تعهد مالیای را که داشته انجام نداده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: روشهای دیگری در اصلاح صورت گرفت تا افراد بخشی از بدهیهای خودشان را پرداخت کنند، ضمن اینکه بتوانند بسیاری از تعهداتی را که در قبال خانواده خودشان هم دارند، انجام بدهند. لذا اینکه بعضی موضعگیریها صورت گرفت که آیا این قانون به نفع مردان است یا به نفع زنان است، درست نیست.
وی بیان کرد: قانون هیچگاه نگاه جنسیتی ندارد و ما هم در مجلس هرگز نگاه جنسیتی نداریم، بلکه آنچه مهم است و ما به دنبال آن هستیم و اصولاً فلسفه وضع این قانون بوده، تأکید بر بنیان خانواده و آرامشی است که باید بر خانوادهها حاکم شود. ما به دنبال این بودیم که این اصلاح در این راستا صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی درخصوص تعیین ۱۴ سکه برای سقف اجرای کیفری مهریه گفت: موضوع ۱۴ سکه در کمیسیون حذف شد؛ یعنی طرحی که مصوب شد در کمیسیون وجود نداشت. منتها همکاران میتوانند بارگذاری کنند و پیشنهاد دهند. یکی از همکاران عزیز ما این پیشنهاد را مطرح کرد که رأی هم آورد.
معصومی یادآور شد: این موضوع البته تأسیس جدیدی نیست. ما در قانون سال ۱۳۹۱ در قانون حمایت خانواده عین همین حضور را داشتیم. گفته بودیم که اگر شخصی بابت ۱۱۰ سکه مهریه توان پرداخت را داشته باشد، فرد زندانی است. بابت هر میزان مهریه، اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، از زندان آزاد میشود؛ یعنی مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که حبس در نظر گرفته نمیشود. تا به امروز هم همین قانون اجرا میشود. یعنی همین امروز، هر فردی که به هر میزان مهریه محکوم میشود، حالا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سکه یا محکوم شده و روانه زندان شده، اگر ۱۱۰ تا را پرداخت کند، مشمول حبس نمیشود.
وی ادامه داد: سکه سال ۱۳۹۱ فکر میکنم یک میلیون و سیصد هزار تومان تا یک میلیون و چهارصد بود؛ حالا اگر ۱۱۰ سکه را یک حساب سرانگشتی کنیم، حدوداً چقدر میشود؟ ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان. یعنی در آن زمان اگر شخصی ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون پرداخت میکرد، مشمول زندان نمیشد و از زندان آزاد میشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی گفت: حالا با توجه به افزایش نرخ قیمت سکه در این سالها، ۱۱۰ سکه واقعاً یک رقم بسیار زیادی میشود؛ لذا پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد. یعنی اگر ۱۴ سکه را امروز حساب کنیم، با ۱۱۰ سکه سال ۱۳۹۱ تقریباً همان رقم میشود. البته حتماً یکسری نقدهایی بر این قانون به جهت اصلاحی که صورت میگیرد، وجود دارد که همکاران ما برای رفع بعضی از این ایرادات پیشنهاداتی مطرح کردند که انشاءالله این پیشنهادات مطرح خواهد شد تا بتوانیم به آن هدف اصلی یعنی بنیان خانواده برسیم.
وی تأکید کرد: اگر کسی هزار سکه هم محکوم شده باشد، اولاً در میزان سقف مهریه تغییری داده نشده؛ دوم اینکه این موضوع فقط شامل کسانی است که محکوم شدهاند و توان پرداخت حتی یک سکه را هم ندارند، به لحاظ عجز از محکومیت مالی. یعنی همه مسیرها را رفتهاند، هیچ مالی از آنها به دست نیامده، سالهاست در زنداناند، حالا اعلام میکند و میگوید من ۱۴ تا سکه را دارم. البته اینهم به این آسانی نیست و ۱۴ سکه رقم کمی نیست حداقل یک میلیارد و ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون است.