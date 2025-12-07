رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو:
دستور دادم سیمکارتهای سفید، سیاه شوند
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: همه ما میدانیم، ۵۰ درصد مردم پای صندوقهای رای نیامدند، باید صادقانه باهم گفت و گو کنیم و بخشی از کسانی هم که در انتخابات شرکت کردند، با اکراه پای صندوقهای رای آمدند.
وی ادامه داد: این روند پیام روشنی برای ما دارد؛ اگر ایران مان را می خواهیم، همه کسانی که پای صندوق رای آمدند و همه کسانی که نیامدند برای ایران ما هستند و مقام معظم رهبری فرمود همه پای ایران ایستادند؛ پس بهتر نیست که ما دیگران را اجنبی و خود را خودی حساب نکنیم. این اصل آن چیزی است که می خواهم بگویم؛ هر کسی می تواند کاری بکند به میدان بیاید این گوی و این میدان. من نمی توانم کاری بکنم نمیخواهد به من فحش بدهید. آن کسی که می تواند کار کند به میدان بیاید و کمک کند مشکل را حل کنیم چراکه ما مشکل داریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: ناترازی برق چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد ناترازی آب چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد ناترازی محیط زیست، ناترازی پول، ناترازی فرهنگی بین حرف و عملمان چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد؛ یک حرف می زنیم اما یک کار دیگر می کنیم. این ناترازی ها وجود دارد راه حل همان وفاق و همدلی و پذیرفتن تفاوتها است مسخره نکردن ها است اینکه بگوییم دیگران اجنبی هستند و بد هستند و ما خوبیم راهش نیست من اعتقاد ندارم که آنهایی که پای صندوق نیامدند بد بودند، حتما گلایه هایی داشتند و حقی داشتند که ما نتوانستیم پاسخ آنها را روشن بدهیم و باید بدهیم اگر می خواهیم ایران مان را حفظ کنیم.
وی با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: بدترین کاری که در مملکت داریم فیلترینگ است، چگونه حل کردنش مساله است، اگر با دستور بود از روز اول دستور میدادیم الان دستور دادم سیم کارت آنهایی که سفید است را سیاه کنند تا بفهمند آنهایی که سیم کارتشان سیاه است چه بلایی سرشان میآید.
پزشکیان با اشاره به مسئله حجاب گفت: مسئله حجاب مسئله سادهای نیست، اینکه بخواهیم با دستور آن را حل کنیم، شدنی نیست. اما باید اقناعی عمل کنیم همان چیزی که که مقام معظم رهبری میفرمایند. من در زندگی خودم بعد از اینکه همسرم در آن حادثه فوت کرد، بچه هایم ماندند و باید با آنها زندگی میکردم با آنها بحث میکردم خیلی از جاها حرف من را قبول نمیکردند. سعی میکردم آنها را قانع کنم بعضی جاها قانع نمیشدند اگر با اینها دعوا میکردم شما فکر میکنید این بچهها از من اطاعت میکردند؟ امکان ندارد.
وی ادامه داد: جامعه مانند بچههای من هستند خواهر من هستند، فرزند من هستند، من نمیتوانم با دعوا کردن آنها را به چیزی که دلم میخواهد منتقل کنم باید اقناعشان کنم و این اقناع کردن است که باید روی آن کار کنیم و تلاش کنیم.
رئیسجمهور دامه داد: عزیزی گفتند که مگر نگفتید بنزین را گران نمیکنید من گفتم عدالت را پیاده میکنیم. من گفتم بحث ما اجرای عدالت است، الان ما ۴ میلیارد دلار بنزین را با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان وارد میکنیم، اما آن را ۱۵۰۰ دلار به یک عده میفروشیم، اکثریت مردم که چنین بهرهای نمیبرند اما ما مجبوریم معیشتشان را تأمین کنیم و ارز ما محدود است. شما بگویید من چه کار کنم؟
وی تصریح کرد: آیا همچنان ارز را صرف خرید بنزین کنم، آن را با قیمت بسیار پایین بفروشم و بعد برای تأمین کالاهای اساسی مردم ارز نداشته باشم؟ بعد مردم مشکل پیدا کنند؟ اگر قرار است من ارزی داشته باشم یا بنزین داشته باشم میخواهم آن را به همه بدهم همه کسانی که در این مملکت زندگی میکنند سهمی در این بیتالمال دارند نه اینکه یک عده که بیشتر مصرف میکنند.
پزشکیان عنوان کرد: در حوزه مدیریت اختیارات را به استانداریها واگذار کردیم.در آن جریانات وقتی خواستند ما را بزنند و زدند، خدا نخواست یک سوراخی بود که توانستیم از آن سوراخ سالم دربیاییم. البت بارها گفتم برای من که عمرم را کردم الان چه بهتر که شهید شوم تا اینکه مثلا در بستر به خاطر بیماری از بین بروم.
وی افزود: ولی آنچه که ذهن من را به خود مشغول کرد این بود که اگر اینها ما را میزدندمملکت را میتوانستند با مشکل بزرگی مواجه کنند. فردای آن روز همه وزرا را دعوت کردیم. تمام اختیارات را به استانداریها واگذار کردیم
رئیسجمهور گفت: گفتیم هر استانداری کارش را بکند اصلا منتظر ما نباشند. این اختیار بر اساس یک چهارچوبهایی داده شد این بود که در ۱۲ روز جنگ از نظر اداری شما مشکل پیدا نکردید. شما تصور میکنید به همین سادگی بود؟ همان مدیرها کار کردند اگر کار نمیکردند در همه چیز ممکن بود با مشکل مواجه شوید. چون مشکل را ندیدید، فکر کردید که همه چیز همینطور پیش رفته اسن.
پزشکیان تاکید کرد: مدیران ما، استانداران ما، مدیران مختلف در بهداشت و درمان واقعا ایثارگرانه کار کردند. همه کار کردند. در نتیجه مردم هم عزتمندانه آمدند و دفاع کردند و دشمن ناامید شد.
وی با بیان اینکه الان داریم پروژههای محله محوری را پیگیری میکنیم، گفت: یعنی یک قدرت، حاکمیت و قدرت مردم است. ما اختیار را واگذار کردیم به طرف پایین و داریم افزایش میدهیم. البته بر اساس قانون، سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و اهدافی که هست اینطور نیست که اختیار بدهیم و هر کاری بکنیم مسئولیت، نوع عملکرد و پاسخگویی هم مهم است.
رئیسجمهور عنوان کرد: الان بحث ما این است که در هر محله ای اینکه میگوییم مردم را بازی بدهیم، محور قضیه را گفتیم مسجد، اگر مسجد نتوانست کار کند، مدرسه، مدرسه نشد، مرکز بهداشت نشد، مرکز سلامت نشد، نهادهای مردم نهاد، انجمنها، صنوف، هرکسی در هر محلهای میتواند کاری بکند. مردم را داریم سازماندهی میکنیم، اختیار میدهیم، کمکشان کنیم تا کارشان را بکنند، نیازشان را آن وقت مستقیم به ما بگویند که با هم تعامل داشته باشیم.
پزشکیان گفت: در زمینه بنزین هنوز کاری نکردهایم؛ فقط گفتیم بنزین خودمان ۵ هزار تومان شود و بنزین مناطق آزاد نیز ۵ هزار تومان باشد و کارت سوخت نداشته باشند. بنزین آنهایی که ماشین خارجی دارند و تازه ماشین میگیرند کارت نگیرند و بنزین ۵ هزار تومانی بزنند. هیچ چیزی گیر ما نمیآید اما این تابویی که داریم شکسته میشود ما در دولت گرفتار این هستیم که ارز را به سختی بدست بیاوریم و بعد هم وقتی می خواهیم معیشت مردم را بدهیم نمی توانیم. ۱۵ الی ۱۸ میلیارد برای کالاهای اساسی پول می دادند اما ما تا آخر سال ۸ میلیارد داریم.
وی ادامه داد: بعد هم می گوییم باید مقاومت کنیم که باید مقاومت کنیم ما تسلیم نخواهیم شد برای همه اینها راه وجود دارد که از مسیر علما، متخصصان و افراد باتجربه میگذرد. اما برای یافتن راهحل، نخست باید مشکل را درست بشناسیم، سپس در مداخلهها و تصمیمگیریها به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و بعد کمک کنیم این روند جلو برود در حالی که ممکن است برای یک عده ای سخت باشد.
رئیس جمهور گفت: ما در بودجه ای که برای سال آینده نوشته ایم نسبت به امسال ۲ درصد رشد دادهایم در حالیکه تورم ما همان ۴۰؛ ۵۰ درصد است. تا جایی که ممکن است خودمان را چلاندهایم و از خودمان شروع کردهایم و سعی کردهایم تا جایی که ممکن است هزینه هایمان را کم کنیم. عامل تورم دولت است، بانکها هستند و حالا اگر به مجلسیها برنمی خورد (من خودم هم مجلس بودم) نمایندگان مجلس هستند.
وی افزود: ما مشخص است که چقدر پول داریم اما توقع تا دلتان بخواهد زیاد داریم وقتی توقع را زیاد مینویسیم و میگوییم باید اجرا شود و قانون است اما پول وجود ندارد و پول چاپ میکنند و تورم ایجاد میکنند وقتی تورم ایجاد شد چه کسی را بیچاره میکنند؟ همان فقرا و حقوق بگیران و کارمندان. یعنی ما از جیب آنها درمیآوریم و تعهداتی که پولش را نداشتیم نصفه کاره میگذاریم.
پزشکیان گفت: هفت هزار همت یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم؛ پروژههایی که کلنگ خوردهاند اما نیمهکاره رها شدهاند. بعد میخواهیم پروژه شروع کنیم اما گفتهایم پروژه جدید را نمیپذیریم و وعده غلط هم به مردم نمی\دهیم، گفتهایم خیلی از اینها را در بودجه نیاورید آن چیزی را که میتوانیم تمام کنیم بگویید اینقدر پول داریم و میتوانیم انجام بدهیم. اگر انجام ندادیم ما را محاکمه کنید چرا الکی به مردم وعده میدهیم که هفت میلیون میلیارد میخواهیم کار کنیم اما پول آنها را نداریم.
وی ادامه داد: دستورات مقام معظم رهبری که ۱۰ الی ۱۵ سال پیش دستور داده اند را هنوز انجام نداده اند و هی وعده داده ایم، امروز در تهران، کرج، قزوین و همه شهرهای اطراف تهران، فرونشست زمین به شکل وحشتناکی در حال انجام است، چاههای زیر پای ما دارد خالی می شود و آسمان هم که نمی باردو ما همچنان شهر را گسترش میدهیم. تا مکجا می خواهیم برویم. الان اگر باران نبارد تهران به شدت مشکل آب پیدا خواهد کرد و این کاملا روشن است درنتیجه هم باید صرفه جویی کنیم و هم جلوی این توسعه نامتناسب را بگیریم.
پزشکیان گفت: خدمت مقام معظم رهبری عرض کرده ام و به شما هم می گویم که هیچ امیدی به هیچ کسی جز خدا و مردم خودمان ندارم. اینکه فکر کنیم کسی از بیرون میآید و به ما کمک میکند خیال باطلی است. اعتقاد و باور من این است که جز خدا هیچ کسی را برای خودتان رجا و پناهگاه نبینید. ما در همین رفتوآمدهای سیاسی، چه در سفرهای خارجی و چه داخلی، چه شرق و چه غرب، به این نتیجه رسیدهایم که جز مردم عزیز خودمان کسی پشت ما نیست. این چیزی است که به آن معتقدم.
وی ادامه داد: من ایران را به عنوان یک خانه می بینیم ایران خانه همه کسانی است که در این کشور هستند، باید بپذیریم که ایران، خانه همه ماست. همانگونه که نسبت به فرزندان و بستگان خود احساس مسئولیت میکنیم. موظف هستیم با تمام مردم ایران نیز با همان نگاه رفتار کنیم؛ نه بر اساس امر و نهی، نه با این تصور که باید دستور بدهیم و دیگران اطاعت کنند.
پزشکیان گفت: شما هیچ دانشمندی و ورزشکاری، هیچ قهرمانی را در کشورهای خارج هم ببینید که در فرهنگ خودشان آدمهای بیعفت و لُوَط نیستند، اما قیافهشان ممکن است قیافهای نباشد که من خوشم بیاید. باید بنشینیم و با گفتوگو این مسائل را حل کنیم، نه با دعوا و امر و نهی کردنها؛ حداقل من بلد نیستم. این روندی است که باید رفت. در مجلس به برادرمان گفتهایم که شما بگویید: ما این روند سوخت را که هدر میدهیم، آیا همینطور ادامه دهیم یا به همه بدهیم؟
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که اگر یارانهای وجود دارد، باید به همه مردم برسد. عزیزی که میگوید عدالت و محرومیت، این بنزینی را که اینطور میدهیم ضد عدالت است و پدر محروم را درآورده است و روزگار او را سیاه کرده است؛ اگر میخواهیم درست کنیم باید پای آن بایستیم. اگر دانشگاهی، اگر استادی راهحلی دارد، بیاید و کمکمان کند و بگوید اینطور باید ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: هر حرکتی زمان خودش را دارد؛ هر چیزی را باید صبر کنیم تا اصلاح شود. در سال ۱۴۰۱ ما همین مردم بودیم که مردم به خیابانها آمدند؛ اما به هیچ یک از مسئولان بیاحترامی نکردند، ولی به مقام معظم رهبری بیاحترامی کردند. اما در سال ۱۴۰۴ همه مردم به خیابانها آمدند؛ به هیچ کسی نمیگفتند «جانمان فدات»، اما میگفتند «جانمان فدای رهبر». همین مردم بودند.
رئیسجمهور تاکید کرد: چه اتفاقی افتاده بود؟ بالاخره تغییر ایجاد شده است. طبیعی است ممکن است شما من را نپسندید. در جریان کرونا ما کرونا گرفتیم؛ دخترم و دامادم آمدند پیش من ماندند و هر دو کرونا گرفتند، اما من را ترک نکردند. اما وقتی با من بحث میکنند و میگویم این کار را بکن، قبول نمیکند. همین آدمی که حاضر است با من بمیرد و برای من بمیرد، نظر مختلفی با من دارد.
وی افزود: کسی که نظر و عقیده مختلفی دارد یعنی ضد ماست؟ چرا انگ میزنید و تهمت به دیگران میزنید؟ به همین دخترم و دامادم در ۱۲ روز جنگ گفتم بروید، اما میگفتند نه، میمانیم که اگر قرار است بمیریم، با هم بمیریم. سلیقه او با من در خیلی از جاها ممکن است همسو نباشد، اما اینطور نیست که دشمن من باشد. اگر همینقدر متوجه شویم، با همدیگر دعوا نمیکنیم؛ باید همدیگر را اقناع کنیم و باید در جوی که وجود دارد با وحدت و انسجام و برادری برای کشورمان جلو برویم.
پزشکیان گفت: بین حرف و عمل تفاوت زیادی وجود دارد؛ اینکه ۴۷ سال است ادعا کردیم عدالت را پیاده خواهیم کرد، فقط ادعا بوده است. هر کسی هم که آمده این ادعا را کرده است و گفته است او بلد نبود، من میتوانم اجرا کنم. ما چه کار کردهایم؟ قدم اول، در تمام روستاها هر جا که مدرسه نداشتهایم، با کمک مردم مدرسه میسازیم.
رئیسجمهور گفت: اگر کسی میتواند در ظرف یک سال دو سال مشکلی را حل کند، معرفی کنید. هر دانشگاهی ادعا دارد که میتواند صنعت و کشاورزی را بهبود ببخشد، به میدان بیاید. من گفتهام که به شما اختیار میدهم و استان را هم میدهیم بروند و درستش کنند.
وی ادامه داد: ما با اساتید اعلام کردهایم و یکسری از اساتید را درگیر محیطزیست و یکسری دیگر را درگیر انرژی کردهایم. ما ۳۰ هزار مگاوات کسری انرژی داریم؛ ۲۰ هزار مگاوات از قبل وجود داشت، ۱۰ هزار مگاوات هم بهخاطر کمبود آب پشت سدها بود، چون نیروگاههای برقآبی نتوانستند تولید کنند. قربان خدا بروم، ما هر طوری است میچلناد. شما بگویید من چه کنم؛ اگر کسی نسخه معجزهآسایی دارد، بگوید من حل کنم.
رئیسجمهور گفت: ما تا الان بیش از سه هزار مگاوات پنل خورشیدی توانستهایم بزنیم، بیش از چهار هزار مگاوات توانستهایم هزینه را کاهش دهیم، بیش از چهار هزار مگاوات توانستهایم اورهال کنیم و نیروگاههای سیکل ترکیبی را وارد خط کنیم. الان ۸۰ هزار پنل خورشیدی قرارداد بسته شده است.
وی گفت: ما هم داریم مدرسه میسازیم، مدرسه را تجهیز میکنیم و هم روشهای آموزش را تغییر میدهیم. اعتقاد من بر این است که سرمایههای ما بچههای ما و شما دانشجوها هستید؛ اما اگر از بچگی درست آموزش دهیم، بالا که آمد دعوا شکل نمیگیرد.
پزشکیان گفت: کار تیمی اصول علمی آموزشی است که باید از کودکی شکل بگیرد. ما بلد نیستیم کار تیمی کنیم یا حرف من را می پذیرید یا ضد انقلاب هستید. کی چنین چیزی گفته است ما به جای اینکه هم افزا باشیم همدیگر را نقد می کنیم ما کاری نکردیم فقط گفتیم کمی قیمت بنزین را اصلاح کنیم و پول آن را در کالابرگ مردم بگذاریم عددی هم نمی شود چون پولی نیست می روند پشت تریبون هر کسی یک حرفی می زند. می خواهم این پول را به مردم بدهم. اشکال کار این است که من 4 میلیارد دلار را برای بنزین می دهم تورم ایجاد می کنم برای اینکه پول ندارم و باید پول چاپ کنم.
پزشکیان با اشاره به اینکه بر اساس بودجه سال 1405 فقط باید هزار همت برای حقوق بازنشستگی و تامین ناترازی صندوقهای بازنشستگی را بدهیم، خاطرنشان کرد: دلیل این ناترازی این است که از اول درست مدیریت و برنامهریزی نکردیم و صندوقهایی هم که داشتیم کارآمد نبود. حالا اینکه من کردم یا دولت قبلی کرده، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمیکند! یک روندی بوده همه با هم، مجلس و دولت کاری کردیم که الان صندوقهای بازنشستگی نمیتوانند حتی یک چهلم حقوق بازنشستهها را بدهند و ما در دولت داریم آن را پرداخت میدهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای سال آینده باید 800 هزار میلیارد بازپرداخت اوراق مشارکت که در گذشته منتشر شده و هزار همت نیز یارانه و تعهدات دیگر را بازپرداخت کنیم، اظهار داشت: کسانی که حسابداری و مدیریت خواندهاند میدانند این عددها یعنی چه! با انبوه پروژههایی که روی زمین است برای ما چه میماند؟
پزشکیان افزود: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم که هست؛ از سوی دیگر عدهای به ما طعنه هم میزنند. من خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم و اینجا هم به شما میگویم، من هیچ امیدی به هیچ کسی جز خدا و مردم خودمان ندارم. اینکه بخواهیم تصور کنیم کسی آن طرف هست که بخواهد به ما کمک کند، خیال باطلی است. حضرت علی (ع) هم میفرماید که جز خداوند کسی را برای خودتان رجا و پناه نبینید. ما در این سفرهای داخلی و خارجی که رفتیم، به این باور رسیدیم که جز مردم عزیز کشورمان و جز خودمان، کسی نمیتواند ما را نجات دهد؛ این باور و اعتقاد قلبی من است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما که در این کشور زندگی میکنیم باید بپذیریم که ایران خانه ما و متعلق به ماست و ما هم متعلق به این خانه و کاشانه هستیم، اظهار داشت: من موظفم همانگونه با بچههای خودم و با قوم و خویش خودم برخورد میکنم، با همه مردم ایران بر اساس همان نگاه برخورد کنم، نه بر اساس امر و نهی و نه بر اساس اینکه باید من دستور بدهم و اینها اطاعت کنند. بارها گفتهام و اینجا خدمت شما هم میگویم، مسئله حجاب مسئله سادهای نیست، اینکه با دستور بخواهیم آن را حل کنیم، شدنی نیست، باید اقناعی عمل کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: بر اساس ارزیابیهای مستند علمی در بیش از 40 کشور، تغییر رفتار نیاز به حداقل یک دهه زمان دارد و با دستور و امر و نهی ممکن نیست. اگر شما مستندی دارید که میشود در مدت یک هفته، یک ماه یا یک سال تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرد، آن را ارائه کنید. در همین جمع محدود در اینجا برخی حاضر نیستند یکدیگر را تحمل کنند. ما باید یاد بگیریم نظر یکدیگر را تحمل کنیم. همه ما ایرانی هستیم و دلمان برای این آب و خاک میسوزد.
پزشکیان با اشاره به خاطرهای از دوران نوجوانی خود و درگیری ذهنی بر سر رفتن یا نرفتن به سینما در دوران رژیم پهلوی خاطرنشان کرد: من دلم میخواست خودم را اصلاح کنم و به سینما نروم، اما سخت بود. اینطور نیست که مثلاً شما بگویید تغییر رفتار به سادگی صورت میگیرد. باید اجازه دهیم آدمها تغییر پیدا کنند. اینکه شما دستور بدهید، یا من دستور بدهم که کسی فردا خودش را اصلاح کند خب به این سادگی نمیشود؛ هر اصلاحی نیاز به زمان متناسب با خود را دارد و باید برای انجام آن صبر داشته باشیم.
رئیسجمهور به تجربیات خود در دوران نمایندگی و بیتوجهی برخی اساتید به ظرفیتهای عظیم و مغفول مانده در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: زمانی که نماینده بودم اساتید کشاورزی دانشگاههای تبریز از من درخواست مالی داشتند در حالی که 370 هکتار زمین در اختیار دانشگاه بود که اگر آن را به بهرهوری میرساندند علاوه بر اشتغالزایی برای دانشجویان دهها میلیارد درآمد و سود بدون کمک دولت عایدشان میشد. این پیشنهاد را به آنها ارائه کردم اما برغم تعریف و تمجید ها هیچیک از آنها در عمل اقدام نکردند.
پزشکیان اظهار داشت: در کنار دانشگاه، 370 هکتار زمین قابل بهرهبرداری وجود داشت که میتوانست به منظور دامداری، ایروپونیک، هیدروپونیک و دیگر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این زمین ظرفیتهای فراوانی داشت و امکان اجرای پروژههای مختلف در آن وجود داشت. اما به جای آنکه از این امکانات به نحو احسن استفاده شود، آنها ترجیح دادند در کلاسهای درس بمانند و تنها به تدریس مباحث تئوریک بپردازند. به عنوان مثال، به جای اینکه در کلاس درس به بحث درباره درختان و اصول کشاورزی پرداخته شود، باید این مسائل در مزرعه به صورت عملی به دانشجویان آموزش داده میشد. مباحثی مانند اصلاح خاک، اصلاح نباتات و آبیاری صحیح، باید در میدان عمل آموزش داده میشد نه اینکه صرفاً در کلاسهای درس مورد بحث قرار گیرد.
رئیس جمهور در ادامه افزود : هم به عنوان وزیر و هم در دوره ریاست دانشگاه، با مدیران دانشگاههای دیگر قراردادهایی برای اصلاح مدیریت بیمارستانها و سیستمهای دولتی منعقد کردم. به آنها گفتم که ما آمادهایم تا در زمینههای هزینه، کیفیت، برنامهریزی و اثربخشی اقداماتی را انجام دهیم و به دانشجویان آموزش دهیم. اما پس از مدتها، به جای اجرای این برنامهها، آنها پیشنهاد دادند که تنها در کلاسها تدریس کنیم. من در آن زمان گفتم که نیازی به کلاسها نیست. بیمارستان من در حال هزینههای اضافی است، منابع انسانیام آموزشهای مدیریتی لازم را نمیبینند و کیفیت خدمات پایین است. من نیاز دارم که شما به میدان عمل بیایید و مشکلات را حل کنید، نه اینکه تنها به تئوریهای علمی بپردازید.
پزشکیان در ادامه سخنان خود، بر اهمیت توجه به اجرای عملی آموختهها و رهنمودها تأکید کرد و افزود: دانشجویان به جای آنکه تنها در کلاسهای درس به بحثهای تئوریک بپردازند، باید در میدان عمل وارد شوند و به صورت واقعی مهارتهای مدیریتی را یاد بگیرند. به عنوان مثال، به جای آنکه در پشت تریبون به دانشجویان گفته شود که "مدیریت منابع انسانی یعنی چه؟"، "هزینه و اثربخشی یعنی چه؟"، "برنامهریزی استراتژیک یعنی چه؟" و یا "مشتریمداری و رهبری سازمانی یعنی چه؟"، باید فرصتی فراهم شود تا دانشجویان این مفاهیم را در عمل تجربه کنند و یاد بگیرند. اگر فقط به کلاسهای درسی بسنده کنیم و بگوییم "من رهنمود دادم، حالا شما باید اجرا کنید"، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه گفتن و انتقاد کرد بسیار ساده است، اما اجرای آنها به این سادگیها نیست تصریح کرد: ما آمادهایم تا در همکاری با اساتید دانشگاهها، این تغییرات را در عمل پیادهسازی کنیم. به همین منظور، برخی از اساتید دانشگاهها هماکنون درگیر مسائلی نظیر محیطزیست و منابع آبی کشور هستند، و گروهی دیگر از اساتید نیز در زمینههای انرژی فعالیت دارند. به عنوان مثال، در حال حاضر با کسری 30 هزار مگاواتی در بخش انرژی روبرو هستیم، که 20 هزار مگاوات آن به دلیل کمبود منابع برقآبی است. این کمبود در نتیجه عدم تأمین آب پشت سدها و عدم تولید برق از منابع آبی ایجاد شده است. در چنین شرایطی، باید مشخص شود که چگونه باید این مشکل را حل کنیم و چه تدابیری باید اتخاذ شود.
پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت برای حل بخشی از ناترازی های موجود در کشور تصریح کرد: تا به امروز، ما موفق شدهایم بیش از 3 هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کنیم، بیش از 4 هزار مگاوات از هزینهها را کاهش دهیم، و بیش از 4 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی را بازسازی و به مدار برگردانیم. اکنون در تلاش هستیم که حداقل 30 تا 40 هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کنیم و در حال حاضر 80 هزار مگاوات پنل خورشیدی قرارداد بسته شده است و در حال اجرا هستند.
رئیس جمهور افزود: در کنار این مسائل، ما همچنین در حال ساخت و تجهیز مدارس هستیم و بهطور جدی در حال تغییر و بهروز کردن روشهای آموزشی در مدارس هستیم. اگر بخواهیم درباره عدالت آموزشی صحبت کنیم، نظر من این است که سرمایه اصلی کشور ما، فرزندان و دانشآموزان آن هستند. اگر از همان دوران کودکی آموزشهای درست و اصولی داده شود، در آینده در جامعه دیگر با مشکلاتی چون دعواهای بیپایه و اساس روبهرو نخواهیم شد و تیمکاری و همکاریهای علمی به طور طبیعی شکل خواهد گرفت. اما متاسفانه، در بسیاری از مواقع ما قادر به همکاری تیمی مؤثر نیستیم و انتقادات و مخالفتها به شکل سازنده و علمی انجام نمیشود.
پزشکیان در ادامه به روایتهای نادرست و اعتراضات غیرآگانانه نسبت به تصمیم دولت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: برای مثال، وقتی ما تصمیم میگیریم که قیمت بنزین را اصلاح کنیم، همه اعتراض میکنند، اما هیچکس راهحلی عملی ارائه نمیدهد. ما به مردم گفتهایم که اصلاح قیمت بنزین انجام میشود و درآمد حاصل از آن در قالب کالابرگ به مردم بازخواهد گشت، اما همچنان بسیاری از افراد فقط حرف میزنند و هیچ اقدامی نمیکنند. سوال این است که چه باید کرد؟ اشکال کار این است که من وقتی به بنزین 4 میلیارد دلار، تورم ایجاد میکنم، برای اینکه پول ندارم باید پول چاپ کنم. هر اقدامی که انجام دهیم، عدهای دیگر اعتراض خواهند کرد. در نهایت، باید بپذیریم که در چنین شرایطی، نمیتوان همه را راضی نگه داشت و نمیتوان بدون در نظر گرفتن واقعیتها، تصمیمات اقتصادی را اجرا کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در مسائل اقتصادی، همه کسانی که مدعیاند میتوانند اوضاع را درست کنند، باید در میدان عمل حاضر شوند و نقش خود را ایفا کنند اظهار داشت: متاسفانه، در بسیاری از موارد، افراد فقط از کنار گود به انتقاد میپردازند و هیچکدام جرات نمیکنند که در میدان حاضر شوند و مشکلات را حل کنند. اگر کسی میخواهد کمک کند، باید وارد میدان عمل شود، نه اینکه صرفاً انتقاد کند. آنهایی که میخواهند انتقاد کنند، باید به جای نقدهای بدون پشتوانه، پیشنهادات و راهحلهای مشخص و عملی ارائه دهند.
پزشکیان افزود: به عنوان مثال، یکی از عزیزان به من گفت که تکلیف وزیر اقتصاد مشخص نیست. این فرد همچنین از ما خواست تا فردی که وظایف خود را به درستی انجام میدهد معرفی کنیم. اما سوال اینجاست که این فردی که از آن صحبت میشود، چه اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی کرده است؟ اگر افراد، فقط از کنار گود میآیند و از دیگران انتقاد میکنند، چگونه میتوان به پیشرفت رسید؟ در قرآن کریم، خداوند میفرماید که وقتی ابراهیم امتحانات سخت خود را به درستی پشت سر گذاشت، خداوند به او مقام امامت را اعطا کرد. این آیه به ما یادآوری میکند که در فرهنگ، اقتصاد و صنعت، باید کسانی که آزمونهای دشوار را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند، وارد میدان شوند تا بتوانیم از تجربه و توانمندیهای آنها بهرهبرداری کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه تمام کسانی که میخواهند کمک کنند، باید به صورت عملی وارد میدان شوند و اقداماتی مشخص را آغاز کنند تصریح کرد: هر کسی که توانمندی لازم را دارد، باید پروژههای خود را با جدیت پیگیری کند و در راستای کمک به کشور اقدام کند. انتقاد از وضعیت موجود کافی نیست، باید همه دست به دست هم بدهیم و برای رفع مشکلات، اقدامات مؤثر انجام دهیم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به نقایص و نقاط ضعف بکارگیری هوش مصنوعی در حکمرانی گفت : در خصوص هوش مصنوعی نیز باید بدانیم که این فناوری تنها در صورتی مؤثر است که دادههای صحیح و کاربردی در اختیار آن قرار گیرد. به عنوان مثال، من از هوش مصنوعی خواستم تا به من کمک کند که کلاسهایی با ویژگیهای خاص طراحی کنم. اما نتیجهای که از آن دریافت کردم، کاملاً غیرقابل قبول بود و این نشان میدهد که هوش مصنوعی تنها بر اساس دادههای موجود عمل میکند و در صورتی که دادههای اشتباهی به آن داده شود، نتیجه نیز اشتباه خواهد بود.
رئیس جمهور افزود : ما آمادگی داریم که پروژههای مختلف را به افراد مستعد و توانمند واگذار کنیم و با آنها قرارداد ببندیم. بهویژه در حوزه انرژیهای پاک و پروژههای مرتبط، آمادگی داریم تا با دانشگاهها و نهادهای مختلف همکاری کنیم. به طور خاص، در حال مذاکره با دانشگاه تربیت مدرس برای اجرای پروژههای مختلف در این حوزهها هستیم و اگر آنها آماده باشند، ما به آنها اختیار خواهیم داد تا پروژهها را بهطور کامل اجرایی کنند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه ما آمادهایم که ارتباط بیشتری با وزیر محترم و ریاست محترم دانشگاهها برقرار کنیم و برای پیشبرد پروژههای مشترک در این زمینهها، هماهنگیهای لازم را انجام دهیم اظها داشت: البته در حال حاضر، مذاکراتی با دانشگاهها نیز در حال انجام است تا بر اساس آن، پروژهها و فعالیتهای مشترک آغاز شود. این اقدامات ممکن است به زمان و برنامهریزی بیشتری نیاز داشته باشد، اما ما از هرگونه همکاری و همافزایی استقبال میکنیم.
رئیس جمهور گفت: هدف ما این است که با کمک و همافزایی تمام ارگانها، نهادها و افراد توانمند، کشور را به سمت رشد و پیشرفت هدایت کنیم. امیدواریم که با همکاریهای سازنده، بتوانیم مشکلات موجود را پشت سر بگذاریم و شاهد تحولات مثبتی در بخشهای مختلف اقتصادی، آموزشی و صنعتی کشور باشیم.
پزشکیان با اشاره به تجربههای مدیریتی خود در دورههای مختلف و ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور، بیان کرد: ما در دوران دانشجویی با یکدیگر بر سر بهترین شیوه اداره کشور و خدمت به مردم اختلاف داشتیم برای همین هر یک از گروهها و جریانها حرف خود را میزدند. یکی میگفت اگر من این کار را انجام دهم، کشور درست میشود و مردم شرایط بهتری پیدا میکنند؛ جریانهای دیگر هم مواضع و راهکارهای خود را برای بهترین شیوه خدمت به مردم و مملکت بیان میکردند.
رئیس جمهورادامه داد: به عبارت دیگر در آن زمان دعوا سر این بود که چه کسی بهتر میتواند خدمت کند، چه کسی میتواند بهتر برای مردم از جان مایه بگذارد و چه کسی میتواند کشور را بسازد. شما فکر میکنید چرا در جنگ تحیلی عراق علیه ایران پیروز شدیم؟ آیا ارتش بهتنهایی این کار را انجام داد؟ سپاه بهتنهایی پیروز شد؟ خیر. اگر بسیج و مردم نبودند، امکان نداشت به جایی برسیم. وقتی از بسیج حرف میزنیم، منظور بسیج کلاسیک نیست. حضرت امام (ره) فرمودند 20 میلیون بسیجی داریم؛ در جمعیت 30 میلیونی آن روز، 20 میلیون بسیجی یعنی هر جوانی که میتواند بایستد، اسلحه بگیرد و دفاع کند بسیجی است. اینکه برخی فکر کنند فقط خودشان بسیجی هستند و بقیه نیستند، همان جدا کردن مردم از یکدیگر است. هر جوانی که بتواند بایستد و کشور را آباد کند، بسیجی است و باید این نگاه را پیاده کنیم. رقابت باید در خدمت باشد.
رئیسجمهور با تشریح ضرورت برنامهمحور بودن مدیریت گفت: در حوزه اقتصاد، نباید از کسی خواست کل کشور را یکباره اصلاح کند. به جای آن باید یک حوزه مشخص را واگذار کرد و اگر آن را درست انجام داد، 10 حوزه دیگر را نیز بهعنوان الگو به او سپرد. اجرای نسخهای برای کل کشور ساده نیست و بحث مفصلی دارد. ارائه راهکار برای جوانی جمعیت نیز به این سادگی نیست. مجلس قانون نوشته تا اجرا شود و هزینههای زیادی صرف شده، اما شیب جمعیت همچنان نزولی است. این یعنی قوانین و راهحلهای قبلی کارساز نبوده است. اکنون باید بنشینیم و راهکارهای عملی و محلهمحور بررسی کنیم. اگر جوانان راهحلهایی مقطعی و محلی دارند، باید مطرح شود.
پزشکیان با اشاره به تجربه مدیریتی در دوره جنگ 12 روزه خاطرنشکان کرد: آن زمان در حوزه مدیریتی، اختیاراتی را به استانداریها واگذار کردیم. دشمنان تلاش کردند ما را بزنند، اما خدا نخواست و از حفره و مسیری دشوار سلامت عبور کردیم. بارها گفتهام برای کسی که عمر خود را کرده، شهادت بهتر از این است که در بستر بیماری از دنیا برود، اما نگرانی من این بود که اگر ما را بزنند، کشور با مشکل مواجه شود. روز بعد همه وزرا را دعوت و تمام اختیارات را به استانداریها واگذار کردیم و گفتیم هر استاندار در حوزه خود رئیسجمهور است و منتظر ما نماند. این اختیارات در چارچوبی مشخص داده شد و به همین دلیل در 12 روز جنگ از نظر اداری دچار مشکل نشدیم. شاید تصور کنید این کار ساده بود، اما همان مدیران تلاش کردند؛ اگر تلاش نمیکردند، در بسیاری امور دچار مشکل میشدیم و چون این مشکلات دیده نشد، تصور شد که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
رئیس جمهور افزود: در جنگ 12 روزه استانداران، مدیران و مسئولان بهداشت و درمان با ایثار کار کردند و مردم نیز عزتمندانه دفاع کردند. دشمن ناامید شد و محاسبات هوش مصنوعی که روی آن حساب کرده بودند، بیربط از آب درآمد. پس از آن اختیارات را توسعه دادیم و اکنون پروژههای محلهمحور را دنبال میکنیم. قدرت حاکمیت و قدرت مردم را کنار هم قرار میدهیم. اختیارات طبق قانون، سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و اهداف تعیینشده به سطوح پایین واگذار شده است. واگذاری اختیارات به معنای بیقانونی نیست؛ مسئولیت و پاسخگویی پابرجاست.
پزشکیان با تشریح الگوی مدیریت محلهمحور تصریح کرد: در هر محلهای سازماندهی مردم از مسجد آغاز میشود. اگر مسجد نتوانست، مدرسه؛ اگر مدرسه نبود، مرکز سلامت یا مرکز بهداشت؛ اگر آن هم نبود، نهادهای مردمنهاد، انجمنها و صنوف وارد عمل میشوند. هر کس در هر محله میتواند کاری انجام دهد. مردم نیازهای خود را مستقیم اعلام میکنند تا ارتباط میان مردم و حاکمیت بهصورت سازمانیافته پیگیری شود. بسیج، هلالاحمر، کمیته امداد، بهزیستی، هر کسی میتواند کاری کند و ما دستش را میبوسیم.
پزشکیان درباره مدیریت و تعیین اولویتها گفت: طرح ادعاهای کلی درباره مشکلات اثر ندارد و موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از مشکلات را حل کردهایم و بسیاری همچنان باقی است. شما دانشجو هستید و میدانید در یک اداره ساده با مشکلات فراوان روبهرو هستیم. هیچ مدیری نمیتواند بگوید تمام مشکلات را حل میکند چراکه در مدیریت ابتدا مشکلات شناسایی میشوند، سپس اولویتبندی و برای هر اولویت برنامهریزی میشود.
رئیسجمهور با اشاره به سابقه مدیریتی خود گفت: «وقتی رئیس دانشگاه بودم اولویت مشخص داشتم و امروز میتوانم بگویم چه کردهام و به آن افتخار میکنم. در مدت شش ماه بیش از 600 خانه بهداشت بدون کمک دولت و با مشارکت مردمی ساختیم. اینها که میگویند جهادی، خودم و فرزندانم که آن زمان کوچک بودند کارگری کردیم و خانه ساختیم و مسائل بهداشت و سلامت را سامان دادیم.
پزشکیان افزود: بعد از آن معاون وزیر و سپس وزیر شدم. اقداماتی که انجام دادیم شامل پوشش همگانی بیمه، پزشک خانواده و نظام ارجاع بود؛ موضوعاتی که امروز برخی میگویند اجرای آنها روی زمین مانده، اما در آن زمان ما آنها را وارد وزارتخانه کردیم. بروید ببینید قبل از ما وجود داشت یا خیر؟! اجرای هر برنامه نیازمند تغییر رفتار، مراقبت، آگاهی و زبان مشترک است. امروز اولویتها انرژی، مشارکت مردم، مدارس, آموزش، مشارکت دانشگاه در مسائل آب و محیط زیست و سپس راه و زیرساخت است. باید زمانی باشد تا بگوییم در این اولویتها با وجود کمبود منابع مالی چه کردهایم.»
رئیسجمهور در پایان با انتقاد از وضعیت فیلترینگ گفت: بدترین مشکلی که امروز کشور با آن درگیر است، فیلترینگ است. همواره این موضوع را گفتهایم، اما حل کردن آن آسان نیست. اگر با یک دستور حل میشد، از همان روز اول دستور میدادیم. اکنون دستور دادهایم آنهایی که خط سفید هستند را سیاه کنند تا مشخص شود آنهایی که سیاه هستند چه بلایی سرشان میآید.