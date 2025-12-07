خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهریاری در بازدید ستاد فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی:

موضوع ارتقای معیشت نیروهای مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود

موضوع ارتقای معیشت نیروهای مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود
کد خبر : 1723990
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بازدید ستاد فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی گفت: در کمیسیون امنیت ملی موضوع افزایش حقوق و ارتقای وضعیت معیشتی نیروهای خدوم مرزبانی را پیگیر خواهم بود.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی شهریاری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بازدید ستاد فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی گفت: در کمیسیون امنیت ملی موضوع افزایش حقوق و ارتقای وضعیت معیشتی نیروهای خدوم مرزبانی را پیگیر خواهم بود.

موضوع ارتقای معیشت نیروهای مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود

محمدمهدی شهریاری با اشاره به این‌که با استفاده از ظرفیت های قانونی مجلس، این طرح را با جدیت پیگیری خواهد کرد، اهمیت رسیدگی به مسائل و چالش های مرزبانی و تقویت امنیت مرزها را یادآور شد و افزود: موضوع اشراف اطلاعاتی برای جلوگیری از غافلگیری در برابر هر گونه تعدی بیگانگان فرامنطقه‌ای و تهدیدهای امنیتی دیگر، ضرورت دارد.

وی به اهتمام مجلس برای افزایش حقوق نیروهای مسلح اشاره داشت و برق‌رسانی به یگان های مرزی را نیز در تماس با مدیرعامل شرکت برق پیگیر شد. 

موضوع ارتقای معیشت نیروهای مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی پیگیری می‌شود

سرهنگ قاسم پشتیبان، جانشین فرمانده مرزبانی استان نیز که با توجه به مرخصی فرمانده مرزبانی خراسان شمالی، میزبان رئیس مجمع نمایندگان استان بود، گزارشی از تدابیر مرزبانی و مشکلات پاسگاه های مرزی ارائه کرد و کمک شهریاری برای حل مشکلات زیرساختی یگان های مرزی را خواستار شد./

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا