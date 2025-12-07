محمدمهدی شهریاری با اشاره به این‌که با استفاده از ظرفیت های قانونی مجلس، این طرح را با جدیت پیگیری خواهد کرد، اهمیت رسیدگی به مسائل و چالش های مرزبانی و تقویت امنیت مرزها را یادآور شد و افزود: موضوع اشراف اطلاعاتی برای جلوگیری از غافلگیری در برابر هر گونه تعدی بیگانگان فرامنطقه‌ای و تهدیدهای امنیتی دیگر، ضرورت دارد.

وی به اهتمام مجلس برای افزایش حقوق نیروهای مسلح اشاره داشت و برق‌رسانی به یگان های مرزی را نیز در تماس با مدیرعامل شرکت برق پیگیر شد.

سرهنگ قاسم پشتیبان، جانشین فرمانده مرزبانی استان نیز که با توجه به مرخصی فرمانده مرزبانی خراسان شمالی، میزبان رئیس مجمع نمایندگان استان بود، گزارشی از تدابیر مرزبانی و مشکلات پاسگاه های مرزی ارائه کرد و کمک شهریاری برای حل مشکلات زیرساختی یگان های مرزی را خواستار شد./