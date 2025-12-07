بقایی در نشست خبری:
کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیانیههای خود آب به آسیاب دشمن اصلی منطقه نریزند
سخنگوی وزارت خارجه گفت: به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه میکنیم بیانیهها به گونهای تنظیم شود که آب به آسیاب دشمن اصلی منطقه نریزد. ایران به دوستی خود با این کشورها ادامه خواهد داد و در عین حال از حاکمیت ایران دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ گفت: روز دانشجو را تبریک عرض میکنم. یکی از تحولات مهم برای جامعه بینالملل و جنوب جهانی مصوبهای است که در مجمع عمومی سازمان ملل به تأیید رسید و آن تصویب روز بینالمللی مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه است. این قطعنامه در خردادماه امسال به تصویب رسید و ۲ روز قبل هم اولین نشست برای بزرگداشت آن در سازمان ملل برگزار شد. این نشانه نگرانی جامعه جهانی نسبت به سیطره اقدامات قهرآمیز علیه کشورهای در حال توسعه است و این تحول را باید بسیار بزرگ داشت.
وی افزود: در منطقه نیز با جنایات رژیم صهیونیستی مواجه هستیم. نزدیک به ۴۰۰ فلسطینی بیگناه بعد از آتشبس جان خود را از دست دادند. رژیم صهیونیستی هر آنچه از غزه باقی مانده بود را ویران میکند. تمام مراجع بینالمللی بهویژه گزارشگر ویژه فلسطینیها و دادگاههای بینالمللی مورد تهدید قرار گرفتهاند و امیدواریم جامعه جهانی اقدامی فوری برای توقف نسلکشی در غزه و فلسطین اشغالی اتخاذ کند.
بقایی درباره سند تأمین امنیت آمریکا در منطقه گفت: این سند را بررسی خواهیم کرد. آنچه از اولین نگاه مشخص است این بوده که این سند خیلی عریان آنچه را دولتهای آمریکا دنبالش بودند مطرح کرده است. دسترسی به منابع انرژی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی دو عنصر اساسی است که در این سند ذکر شده است.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: اساساً از این سند میتوانیم این ارزیابی را داشته باشیم که آمریکا خود را در جایگاه داوری برای کل جهان قرار میدهد. اساساً هیچ اشارهای به حقوق فلسطینیان نشده است. این سند به جای اینکه امنیت آمریکا در غرب آسیا باشد، سند تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است. این حمایت آمریکا در ادامه جنایاتی است که اسرائیل مرتکب میشود. این سند در قسمتی که به حمله به تأسیسات هستهای ایران اشاره کرده، خود گواهی بر اقدام تجاوزکارانه آمریکا است.
وی درباره جزایر سهگانه و اظهارنظرهای اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس و واکنش ولایتی به این موضوع گفت: موضع ما به لحاظ تاریخی و حقوقی مشخص است و آنچه وجود دارد جز حاکمیت ایران بر این جزایر نیست. این ادعا تکرار ادعاهایی است که مرتب در بیانیهها اعلام شده است و ما به هیچ عنوان چنین ادعاهایی را نمیپذیریم.
بقایی گفت: اینکه شخصیتهایی در خصوص مسائلی که به مالکیت سرزمینی خود مربوط است واکنش نشان دهند، طبیعی است. ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه میکنیم بیانیهها به گونهای تنظیم شود که آب به آسیاب دشمن اصلی منطقه نریزد. ایران به دوستی خود با این کشورها ادامه خواهد داد و در عین حال از حاکمیت ایران دفاع خواهد کرد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این موضوع از ابتدا توسط شرکت نفت و معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیگیری میشده است و اگر از ما کمک خواسته شده باشد، دریغ نکردهایم، اما تولیت موضوع با معاونت حقوقی وزارت نفت و معاونت حقوقی رئیسجمهوری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رایزنی رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه مصر درباره ایران گفت: ما با آژانس در تماسیم و عضو آژانس هستیم و بنابراین تماسهای ما به صورت مستقیم از طریق نمایندگی ما در وین وجود دارد. اینکه طرفهای دیگر در گفتوگوهای خود بحث کنند، موضوعی است که عجیب نیست ولی اینکه گفته شود بحث میانجی یا مذاکره در جریان است خیر. تماسهای ما به صورت عادی با آژانس ادامه دارد.
بقایی در رابطه با پیام عراقچی به همتای لبنانی و نپذیرفتن دعوت از سوی لبنان گفت: بحث مداخله ایران در امور لبنان، بحثی انحرافی است؛ ما هیچ مداخلهای نداریم. حزبالله بخشی ریشهدار و مؤثر در جامعه لبنان است و درباره رفتارهای خودش، خود تصمیم میگیرد. اینکه ما همواره دغدغه صلح و امنیت در منطقه داریم، نباید بهمثابه دخالت قلمداد شود؛ این مسئولیتپذیری ایران است.
وی تاکید کرد: ما آماده گفتوگو با مقامات لبنانی هستیم و روابط طولانیمدت با این کشور داریم. تصمیمگیری درباره موضوعات لبنان باید از مجرای گفتوگوی لبنانی ـ لبنانی و اجزای تشکیلدهنده لبنان پیگیری شود و درباره بحث سلاح مقاومت نیز خود حزبالله تصمیم میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رد و بدل شدن پیام بین ایران و آمریکا توسط سایر کشورها گفت: اینکه مقامهای دیگر در منطقه پیغامی بیاورند، امر رایجی است. کانال رسمی ارتباطی ما دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران، یعنی سفارت سوئیس، است.
بقایی در خصوص ادعاهای تام باراک مبنی بر اینکه آمریکا دو مرتبه سعی کرده است نظام حاکم بر ایران را تغییر دهد، گفت: این امر واضحی بوده است. دولتهای آمریکا همواره تلاش برای مداخله در امور داخلی ایران داشتهاند و آنچیزی که خودشان از تغییر نظام نام میبرند، پذیرش اقدام آمریکا برای نقض حاکمیت ملی یک کشور است. مداخله آمریکا در امور ایران سابقه طولانی دارد و صحبت از مذاکره چیزی جز دیکته کردن نیست. آمریکا باید رویکردش را تغییر دهد؛ هرچند میدانیم تغییر عادت دشوار یا محال است.
وی درباره اقدام عراق علیه حزبالله و انصارالله و قرار دادن آنها در فهرست تروریستی گفت: مقامات عراق اعلام رسمی کردهاند و برای ما نیز گفته مقامات ملاک است. برای همه ملتها روشن است که حزبالله برای امر قانونی و مشروع مبارزه میکند و طبق حقوق بینالملل جزئی از نهضتهای آزادیبخش هستند.
بقایی درباره تلاشهای ایران برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان گفت: ما از تداوم تنش نگران هستیم، زیرا با هر دو کشور دارای قرابت فرهنگی و دینی هستیم و همچنین مرز مشترک داریم. هرگونه ناامنی برای ما نیز مضر است.
وی یادآور شد: در همان روزهای نخست، ما آمادگی خود را برای هرگونه کمک اعلام کردیم و این مسیر، مسیری مستمر است. ما با هر دو طرف ارتباط داریم. در سفر آقای لاریجانی به پاکستان این موضوع مطرح شده است و برای کاهش تنش تلاش میکنیم.
بقایی درباره نحوه تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای خارجی گفت: برای وزارت خارجه ملاک، منافع ملی است و با جمیع جهات، با در نظر داشتن برداشتها و دریافتهای خود از وضعیتی که وجود دارد و همچنین با مشورت با جهات ذیربطِ اثرگذار در تصمیمسازی راجع به موضوعات سیاست خارجی، مواضع خود را تدوین میکنیم. اما نهایتاً تصمیمگیری درباره امر مهمی چون سیاست خارجی، شامل مذاکرات، در نهادهای بالادستی نظام انجام میشود. شورای عالی امنیت ملی یکی از مراجع اصلی درباره موضوع مذاکرات بوده است.
وی عنوان کرد: اینکه انتقاداتی از سوی جهات مختلف وجود دارد، با سعه صدر بررسی میکنیم و هر جا که قابل استفاده باشد از آن بهره میبریم و معتقدیم فضای بازی که وجود دارد یکی از برکات جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است که کمک میکند به تصمیمسازی بهتر در اموری که مربوط به تکتک ایرانیان است؛ اما تصمیمگیری درباره موضوعات مهم سیاست خارجی، بر اساس دستورالعملهای صادره از سوی نهادهای بالادستی، در مورد مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر امروز عراقچی به جمهوری آذربایجان تصریح کرد: آقای عراقچی فردا دیدارهایی با رئیسجمهور و وزیر خارجه آذربایجان خواهد داشت. تلاش داریم از این تحرکات و رفتوآمدها روابط را گسترش دهیم و برای صلح و ثبات در منطقه قفقاز که برای ما هم مهم است تلاش کنیم. سفر رئیسجمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده انجام خواهد شد.
بقایی گفت: در سطح وزارت خارجه، هفتههای آینده دیداری با مقامهای عالیرتبه بلاروس و روسیه خواهیم داشت و عراقچی سفری به روسیه و بلاروس خواهد داشت، در ادامه رایزنیهای مستمری که با این دو کشور وجود دارد.
وی درباره دور جدیدی از مشورتهای سیاسی ایران و مصر گفت: بهزودی برگزار خواهد شد. مصر از جمله کشورهایی است که سعی کرده مساعی جمیله را به کار بگیرد و ما از این تلاشها تشکر میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: تهدیداتی که علیه ونزوئلا در جریان است را محکوم میدانیم و با بهانههای اثباتنشده از جمله مواد مخدر نمیتوانند کشوری را مورد تهدید قرار دهند. جامعه جهانی، به شمول شورای امنیت، مسئولیت خیلی مستقیم و روشنی برای توقف نقضهای فاحش صلح و امنیت بینالمللی دارد.
وی تاکید کرد: ما شاهد عمل تجاوزکارانه مستمر علیه لبنان، سوریه، یمن و کشورهای مختلف منطقه هستیم و اگر جامعه جهانی متوجه مسئولیت جمعی خود در قبال این قانونشکنیها نباشد، سرنوشت سازمان ملل هم شبیه جامعه ملل خواهد شد.
بقائی درباره تماس وزیر خارجه مصر با عراقچی گفت: تماس با همتای مصری در ادامه تماسهای گذشته بود و در خصوص فلسطین صحبت شد. موضوع کوچ اجباری مردم فلسطین مورد اعتراض قرار گرفته است. نقضهای فاحش آتشبس در لبنان بسیار نگرانکننده است. در خصوص مناسبات دوجانبه تفاهم شد و دور جدید مشورتهای سیاسی دو کشور به زودی برگزار شود. در خصوص موضوع هستهای هم همیشه مصر مساعی جمیله را به کار میگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال میانجیگری مصر بین ایران و آژانس گفت: رابطه ما با آژانس مستقیم است. نمایندگی ما در وین هرگاه لازم باشد اقدام میکند و به میانجی نیاز نداریم.
بقائی در رابطه با رویکرد یکجانبهگرایی آمریکا در منطقه گفت: هر کشور مسئولیتشناسی در جهان باید نگران رویکرد یکجانبهگرایی و ستیزهجویانه آمریکا باشد که فقط منطقه ما را تحت تأثیر قرار نداده است. در منطقه ما استفاده از زور بهصورت عریان وجود دارد. جامعه جهانی به شمول شورای امنیت، مسئولیت روشنی برای توقف نقض صلح دارد. ما شاهد عمل تجاوزکارانه علیه لبنان، سوریه و یمن هستیم. اگر جامعه جهانی دنبال مسئولیت خودش نباشد، سرنوشت سازمان ملل مانند جامعه ملل خواهد شد.
وی درباره جایگاه ایران و رویکرد کشورمان نسبت به منطقه گفت: جایگاه و نقش ما در منطقه تأمین است. ایران میراثدار تمدن دیرپا و صاحب فرهنگ غنی است و یاد گرفته خودش را با شرایط تطبیق دهد. موضوعی که باید دغدغه مشترک کشورهای منطقه باشد، سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی است. ایران هیچگاه داعیهدار سیطره نبوده است. در این دو سال فقط اندازه بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد، بر سر غزه بمب ریخته شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عدم صدور ویزا برای تماشاگران ایرانی از سوی آمریکا گفت: آمریکا موظف است شرایط لازم را برای حضور تیمهای شرکتکننده و هواداران فراهم کند و این یک مسئولیت است. نقض این تعهد مسئولیت بینالمللی آمریکا را در پی دارد. ما مراتب اعتراض خودمان را برای عدم صدور روادید برای تماشاگران ایرانی ابراز کردیم. انتظار داریم فیفا در این زمینه به وظایفش عمل کند.
بقایی درباره بحران ونزوئلا گفت: این کشور عضو سازمان ملل است و قاعدتاً از حق دفاع از خودش نسبت به هرگونه تعرض خارجی برخوردار است. ما بارها با ونزوئلا ابراز همدردی کردیم و اقدام علیه ونزوئلا نوعی قلدرمآبی است. ما رابطه خوبی با ونزوئلا داریم و هماهنگی و همکاری با این کشور در نهادهای بینالمللی داریم. اگر نسبت به تهدیدات علیه ونزوئلا اقدامی نشود، میتواند سنگبنای قانونشکنی جدیدی را در سطح بینالمللی بگذار
سخنگوی وزارت خارجه درباره گفتوگو با کشورها نسبت به اقدام علیه حاکمیت ملی ایران گفت: ما در مورد تعرض به حاکمیتمان، شامل فضای کشور حتما مماشاتی نداریم. همواره به کشورهای منطقه نسبت به سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از فضای آنان هشدار دادیم. ما به صورت مستدل هر موردی را پیگیری میکنیم و هر مستندی که دریافت کنیم حتما بدون رودربایستی با هر کشوری که باشد مطرح میکنیم.
وی درباره گزارشهای جدید علیه جفری اپستین گفت: این نشان میدهد فعالیتهای اپستین فقط قاچاق نبوده و در زمینه منطقهای هم عمل میکرده، آن هم در مشارکت و اقدام با رژیم صهیونیستی علیه ایران. این گزارش جدید معنادار است که دشمنان ملت ایران از چه قماشی هستند.
بقائی درباره بازگشایی بزرگترین کنسولگری جدید آمریکا در اقلیم کردستان گفت: ایران با دقت همه تحولات را رصد میکند. ما میدانیم که حضور آمریکا در منطقه همیشه همراه با ناامنی و ایجاد اختلاف در منطقه بوده است. ما همه را دعوت به هوشیاری در قبال اقدامات آمریکا میکنیم و همچنین از هیچ کوششی برای تقویت توان دفاعی خود فروگذار نیستیم.