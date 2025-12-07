بازدید امیر واحدی از مجتمع آموزشی نجات خدمه شهید خلعتبری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت‌الاسلام رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو با حضور در مجتمع آموزشی نجات خدمه شهید خلعتبری در بیشه کلا مازندران، ضمن بازدید از بخش‍های مختلف، اماکن تازه احداث‌شده این مجتمع را افتتاح کرد.

در این بازدید آیین کلنگ زنی احداث درمانگاه جدید بهداشتی و درمانی این مجتمع با هدف ارتقای سطح بهداشت و تسهیل ارائه خدمات تخصصی درمانی به کارکنان و خانواده‍ها،انجام شد

