گزارش دیوان محاسبات از قصور وزارت راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون جوانی جمعیت

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در‌ اجرای بند «چ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان ۹۴,۵۷۹ خانوار واجد شرایط، صرفاً ۱۲,۱۹۰ قطعه زمین به‌صورت فردی و مشترک برای ۱۵,۷۱۷ خانوار تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از واجدین شرایط است.