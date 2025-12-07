گزارش دیوان محاسبات از قصور وزارت راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون جوانی جمعیت
دیوان محاسبات کشور قصور و کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دادسرا مورد رسیدگی قرار می دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «چ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان ۹۴,۵۷۹ خانوار واجد شرایط، صرفاً ۱۲,۱۹۰ قطعه زمین بهصورت فردی و مشترک برای ۱۵,۷۱۷ خانوار تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از واجدین شرایط است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد، عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.