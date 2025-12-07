پیام تبریک دبیر ستاد حقوق بشر به مناسبت روز دانشجو
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی روز دانشجو را به دانشجویان همیشه حاضر در صحنه علم، بصیرت و بیداری تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذرماه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه شهید دانشجوی دانشگاه تهران که پرچم بیداری و استکبارستیزی را در کشورمان برافراشتند، روز دانشجو را به دانشجویان همیشه حاضر در صحنه علم، بصیرت و بیداری تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور جایگاه رفیع آگاهی، پرسشگری و مسؤولیّتپذیری اجتماعی نسل جوان و فرهیختهای است که با دانایی، اخلاق حرفهای و امید به آینده، مسیر پیشرفت کشور را هموار میسازد.
دانشجو بودن تنها یک مقطع آموزشی نیست؛ بلکه تعهدی آگاهانه برای اندیشیدن عالمانه و خدمترسانی مسؤولانه به جامعه است.
در روزگاری که سلطهجویان و زورگویان غربی سعی در تحمیل اراده خود بر ملّتها دارند، دانشجویان ایرانی، جهادگران واقعی میدان علم و آگاهی هستند که در تلاطم تحریمهای ناعادلانه و تهدیدها، پرچم قدرت و عزّت ایران اسلامی را در مجامع مختلف علمی بالا نگه داشتهاند.
دانشجویان ایرانی امروز باید مصمّمتر از همیشه در مسیر تکامل و رشد و پیشرفت علمی قدم بردارند تا تنگ نظریها و خوی استکباری بر عرصههای علمی تأثیر نگذارد و فرزندان ایران زمین مثل همیشه در جهان خوش بدرخشند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو، فرا رسیدن ۱۶ آذر را به همه دانشجویان عزیز، آگاه و سرافراز این مرز و بوم تبریک عرض میکنم و توفیق روزافزون، سلامت و آیندهای روشن را برای شما آرزو دارم. امید است با همّت و تلاش مستمر، در مسیر ارتقای علم، عدالت و خدمترسانی به مردم شریف ایران گامهای مؤثّرتری بردارید.