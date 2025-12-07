بازدید معاون راهبردی قوه قضاییه از انبار اموال تملیکی زنجان
در جریان چهلوهشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به زنجان، معاون راهبردی دستگاه قضا از انبار اموال تملیکی این استان بازدید و در جریان وضعیت نگهداری و رسیدگی به اموال قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در جریان چهلوهشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، سیدمحمد صاحبکارخراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در زنجان از انبار اموال تملیکی استان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند نگهداری، ساماندهی و تعیینتکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی انجام شد.
صاحبکارخراسانی در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با مسئولان مربوطه، از بخشهای مختلف انبار بازدید و بر لزوم تسریع در تعیینتکلیف اموال و جلوگیری از رسوب کالاها تأکید کرد.