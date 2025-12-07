بازدید معاون راهبردی قوه قضاییه از انبار اموال تملیکی زنجان

به گزارش ایلنا، در جریان چهل‌وهشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، سیدمحمد صاحبکارخراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در زنجان از انبار اموال تملیکی استان بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی روند نگهداری، ساماندهی و تعیین‌تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شد.

صاحبکارخراسانی در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با مسئولان مربوطه، از بخش‌های مختلف انبار بازدید و بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف اموال و جلوگیری از رسوب کالاها تأکید کرد.

