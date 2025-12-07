اشتغالزایی فاطمیامین برای وابستگان سیاسی دولت سیزدهم/ استخدام و اخراجهای بیضابطه در یک خودروسازی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
فاطمی امین از پرحاشیهترین وزرای دولت شهید رئیسی بود که حاشیههایش حتی بعد از روی کار آمدن دولت بعدی همچنان پا برجاست.
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرده که «سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.»
«امین»، وزیر صمت دولت سیزدهم از سوم شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که پس از دو بار استیضاح بالاخره برکنار شد.
عملکرد ضعیف او به ویژه در حوزه صنعت خودرو مهمترین دلیل استیضاح فاطمی امین بود.
خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس برای جلب نظر آنها پیش از استیضاح یکی از پررنگترین حاشیههای فاطمی امین بود که البته دولت سیزدهم اظهارات یکی از نمایندگان در خصوص رشوه خودرو به نمایندگان جهت عدم استیضاح وزیر صمت را رد کرد.
اما گویا حواشی پیرامون وزیر معزول محکوم دولت سیزدهم پایانی ندارد.
پیگیریها از کارنامه جذب و انفصال نیروی انسانی شرکت سایپا در سالهای وزارت فاطمی امین از اتفاقی عجیب در استخدام و اخراج نیروهای این شرکت حکایت دارد.
بررسی اسناد مرتبط با جذب و انفصال نیروی انسانی شرکت سایپا نشان میدهد در سال ۱۴۰۱، ۷۳۷ نفر از شرکت سایپا اخراج شدهاند، اما درهمان سال مدیران سایپا ۱۳۶ نفر را استخدام کردهاند.
همچنین بررسیها نشان میدهد، این میزان اخراج و استخدام خارج از ضابطه در سال ۱۴۰۲ یعنی سال پایانی حضور فاطمی امین در وزارت صمت افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه در این سال ۱۴۸۲ نفر جدید در سایپا استخدام شدهاند و در مقابل ۱۰۶۷ نفر از این شرکت اخراج شدهاند؛ یعنی عملا ۴۱۵ نفر جذب شرکت شدهاند.
این جابجاییها که مشخص نیست علت آنها چه بوده اما پیگیریها نشان میدهد افراد جذب شده متعلق به و سفارششده یک جناح خاص تندور سیاسی نزدیک به دولت قبل هستند که این روزها در مجلس هم صدایشان بلند است در سطوح مختلف اعم از معاون، قائم مقام، کارشناس، کارمند، مشاور و ... بوده است.