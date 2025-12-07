به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر قالیباف، در آغاز جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه احکام بودجه سنواتی در مجلس گفت: به منظور بررسی لایحه دو فوریتی احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی جلسات مجلس از امروز به صورت سه شیفت برگزار خواهد شد.

وی سه شیفت شدن جلسات امروز مجلس را به رای گذاشت که نمایندگان با رای بالا موافقت کردند.

انتهای پیام/