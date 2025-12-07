خبرگزاری کار ایران
جلسات مجلس در ۳ شیفت برگزار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به صورت سه شیفت به منظور بررسی لایحه احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی موافقت کردند.

به گزارش  خبرنگار ایلنا، محمد باقر قالیباف، در آغاز جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه احکام بودجه سنواتی در مجلس گفت: به منظور بررسی لایحه دو فوریتی احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی جلسات مجلس از امروز به صورت سه شیفت برگزار خواهد شد.

وی  سه شیفت شدن جلسات امروز مجلس را  به رای  گذاشت که نمایندگان با رای بالا موافقت کردند.

 

 

 

