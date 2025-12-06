به گزارش ایلنا، هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل برگزار شد.

دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و نقش نهاده‌های دامی در ثبات تولیدات کشور اعلام کرد: با توجه به اخلال در فرایند تامین نهاده‌های دامی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته و معاونت ذیربط در دادستانی کل وظیفه بررسی همه ابعاد قضیه را برعهده دارد تا چنانچه در بررسی‌ها دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی کوتاهی نموده باشند طبق ضوابط قانونی برخورد شود؛ چرا که اختلال در چرخه تولید مستقیماً بر امنیت معیشت مردم اثر می‌گذارد و از همین رو، جزو اولویت‌های نظارتی و قضایی دادستانی قرار دارد.

وی سپس با اشاره به ۱۲ آذر، روز قانون اساسی گفت: قانون اساسی، یک سند جامع و راهبردی برای هدایت ارکان مختلف کشور است و عمل به آن نیازمند همکاری همه قوا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه مطالبه‌گری را برعهده دارد، اما اجرای صحیح قوانین بدون نقش‌آفرینی مؤثر مجلس در حوزه ریل‌گذاری و تصویب قوانین به‌روز و متناسب با شرایط جامعه، امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: هیئت اجرایی نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز با عضویت دادستان کل و وزیر دادگستری، از مهم‌ترین سازوکار‌های نظارتی کشور است و باید به‌گونه‌ای عمل شود که هرگونه انحراف یا ترک فعل در مسیر اجرای قانون اساسی شناسایی و برطرف گردد.

دادستان کل کشور در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو اظهار کرد: دانشجویان جز سرمایه‌های کشور هستند و دانشگاه‌ها باید محل تضارب آرا، شکل‌گیری ایده‌های نو و تجربه‌ورزی اجتماعی باشند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی گفت: کرسی‌های آزاداندیشی که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، بستر طلایی برای رشد سیاسی و فکری دانشجویان است و لازم است بررسی شود که چه میزان از این ظرفیت بالفعل شده و دانشگاه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند میدان واقعی برای بیان اندیشه‌ها ایجاد کنند.

وی افزود: دانشجویان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و اجتماعی صاحب تحلیل‌اند و اگر میدان واقعی برای آنان فراهم شود، بخش مهمی از راه‌حل‌های کشور از دل همین محیط علمی بیرون می‌آید لذا معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، عملکرد دانشگاه‌ها را در تحقق این مهم ارزیابی نماید که تا چه حد دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی را عملیاتی نموده‌اند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات دادستانی کل در حوزه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، موضوعات مهمی در این حوزه دنبال شده که برخی از آنها کمتر برای افکار عمومی تشریح شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی از جمله این موارد را پیگیری حقوقی موضوع آلودگی رود ارس دانست و توضیح داد: این مسئله اثرات مستقیم بر سلامت، محیط‌زیست و حتی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی دارد و از همین رو با جدیت پیگیری شده و با نتیجه رسیده است.

دادستان کل کشور همچنین نقش ایران در نشست های دادستان‌های عضو سازمان اکو را یادآور شد و گفت: ایران از پایه‌گذاران این دیپلماسی قضایی بوده و نخستین نشست آن در کشورمان برگزار شده است و همین سابقه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همواره نقش جدی درسازوکار‌های منطقه‌ای داشته است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به مسائل فرهنگی پرداخت و با هشدار نسبت به برنامه‌ریزی آرام و تدریجی دشمن در حوزه فرهنگ گفت: دشمن با روش‌های نرم و بلندمدت فعالیت می‌کند و لازم است دستگاه‌ها با هوشیاری کامل عمل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین به پیگیری تحقق شعار سال اشاره و تاکید کرد: شعار سال باید به‌صورت واقعی و نه شعاری مطالبه شود و از دستگاه‌ها خواسته شود گزارش دهند که چه اقداماتی در مسیر تحقق این شعار انجام داده‌اند.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به نزدیکی انتخابات بیان کرد: این موضوع نیز از مسائل مهم کشور است و دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت دقیق، هوشمندانه و مطابق موازین قانونی آن را پیگیری کنند.

در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین دادستانی کل کشور نیز گزارشی از مسائل، تحولات و اخبار مرتبط با حوزه تخصصی خود ارائه کردند و آخرین وضعیت پرونده‌ها و اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف تشریح شد.