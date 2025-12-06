اقدامات و دستاوردهای وزارت دادگستری تشریح شد

در نشستی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر سخنگو و معاون قوه قضاییه، اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تشریح شد.

در این نشست گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، مبارزه با فساد، پرداخت حقوق بیت‌المال، رسیدگی به تخلفات بازار و . . . ارایه و بر استفاده از شیوه‌های نوین و مبتنی بر تحلیل و کارآیی در تهیه گزارشات عملکرد دستگاه تاکید شد.