اهدای عضو دختر سقاب اصفهانی جان یک بیمار در آستانه مرگ را نجات داد

به گزارش ایلنا، «علی اکبر ولایتی» رئیس بیمارستان مسیح دانشوری روز شنبه و در مطلبی در ایکس نوشت: به لطف خداوند متعال، یکی از اعضای بدن مبارک دخترِ مرحومه‌ دکتر سقاب اصفهانی، در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری به یک بیمار نیازمند و در آستانه مرگ، زندگی دوباره بخشید.