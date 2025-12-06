خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

اهدای عضو دختر سقاب اصفهانی جان یک بیمار در آستانه مرگ را نجات داد

اهدای عضو دختر سقاب اصفهانی جان یک بیمار در آستانه مرگ را نجات داد
کد خبر : 1723783
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نوشت: اهدای عضو دختر مرحوم دکتر سقاب اصفهانی جان یک بیمار نیازمند را نجات داد.

به گزارش ایلنا، «علی اکبر ولایتی» رئیس بیمارستان مسیح دانشوری روز شنبه و در مطلبی در ایکس نوشت: به لطف خداوند متعال، یکی از اعضای بدن مبارک دخترِ مرحومه‌ دکتر سقاب اصفهانی، در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری به یک بیمار نیازمند و در آستانه مرگ، زندگی دوباره بخشید.

ولایتی افزود: غفران و رحمت الهی را برای ارواح طیبه همسر و فرزندان ایشان وصبر و آرامش و اجر کثیر برای خودشان که با بزرگواری و نفس سلیم این تصمیم بزرگ خداپسندانه را گرفتند، مسئلت میکنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا