ولایتی:
اهدای عضو دختر سقاب اصفهانی جان یک بیمار در آستانه مرگ را نجات داد
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نوشت: اهدای عضو دختر مرحوم دکتر سقاب اصفهانی جان یک بیمار نیازمند را نجات داد.
به گزارش ایلنا، «علی اکبر ولایتی» رئیس بیمارستان مسیح دانشوری روز شنبه و در مطلبی در ایکس نوشت: به لطف خداوند متعال، یکی از اعضای بدن مبارک دخترِ مرحومه دکتر سقاب اصفهانی، در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری به یک بیمار نیازمند و در آستانه مرگ، زندگی دوباره بخشید.
ولایتی افزود: غفران و رحمت الهی را برای ارواح طیبه همسر و فرزندان ایشان وصبر و آرامش و اجر کثیر برای خودشان که با بزرگواری و نفس سلیم این تصمیم بزرگ خداپسندانه را گرفتند، مسئلت میکنم.