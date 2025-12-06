رایزنی وزیران خارجه ایران و مصر درباره موضوع هستهای
دیپلماتهای عالیرتبه ایران و مصر درباره مسائل دوجانبه، موضوعات منطقهای و پرونده هستهای ایران رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، بعد از ظهر شنبه در یک تماس تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.
دو وزیر ضمن بررسی روابط دوجانبه، برای ادامه گفتوگوها در راستای توسعه روابط فیمابین توافق کردند.
طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه بهویژه وضعیت در لبنان و غزه در نتیجه ادامه تجاوزات و نقضهای مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
در این گفتوگوی تلفنی، موضوع هستهای ایران نیز مطرح شد و وزیر امور خارجه دیدگاههای کشورمان را در این خصوص بیان کرد.