وی ادامه داد: خیلی وقت‌ها، تحلیل های بخشی در اختیار تصمیم‌گیران و حکمرانان قرار می گیرد. خیلی وقت ها هم فشارها و لابی های سیاسی کوتاه مدت باعث تصمیم گیری ها می شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه اینها مشکلاتی است که نظام قانونگذاری و حکمرانی در همه کشورها و از جمله کشور ما با آن مواجه است، گفت: مجموعه همه شواهد و اطلاعات۷۰ درصد تصمیم گیری را شکل می دهند و ۳۰ درصد باقی مانده به تصمیم و شجاعت حکمران مرتبط است که جسارت تصمیم گیری و ریسک پذیری داشته باشد.



وی افزود: فرق یک پژوهشگر حکمرانی با یک سیاستمدار دقیقا در همین جسارت تصمیم گیری است. حکمرانی نوین به این سمت حرکت می کند تا جایی که ممکن است تصمیم گیری های شهودی و مرتبط با فرد کاهش پیدا کرده و تصمیم گیری ها مبتنی بر شواهد و داده ها صورت گیرد.



رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اگر اطلاعات و داده های ما به تصمیم گیری نهایی منجر نمی شود، ابزارها و سازوکارهای جدید کمک می کنند تا به تصمیم برسیم. شبیه سازی ها در عرصه حکمرانی از جمله همین ابزارها است. این ابزارها به حکمران کمک می کند تا تصمیم گری ها، اتکا و پشتوانه قوی داشته باشد.



وی با بیان اینکه در مجلس هم آقای دکتر قالیباف تاکید بر مجلس هوشمند به جای مجلس سنتی و مردمی سازی و هوشمندسازی دارد، گفت: رویداد شبیه سازی حرکت در همین مسیر است. این فضا، یک فضای امن است تا ما هزینه ها و پیامدهای تصمیم های خود را قبل از مرحله اجرا ببینیم.



نگاهداری تصریح کرد: در این بازها، همه ذی نفعان حضور پیدا می کنند تا تعارض منافع ها، چالش ها و پیامدهای تصمیم ها مشخص شود. قانونی که در مرحله بازی شکست بخورد بهتر از قانونی است که در مرحله اجرا شکست بخورد. ما در حال نهادینه کردن و ترویج این شبیه سازی ها هستیم تا به مرور به یکی از ابزارهای تصمیم سازی در مجلس تبدیل شود.



شبیه سازی حلقه واسط بین متن قانون و رفتار شهروندان است

وی افزود: در حقیقت شبیه سازی یک حلقه واسط بین متن قانون و رفتار شهروندان است. در رشته های دیگر مثل پزشکی هم همین فرایند طی می شود. یعنی تحقیقات اول بر روی حیوانات آزمایش می شود و بعد وارد حوزه انسانی می شود. در حوزه قانون گذاری هم یک قانون باید قبل از اجرایی شدن با این شبیه سازها محک بخورد.



جوانان ما دوست دارند فعال و کنشگر باشند نه صرفا یک ناضر بیرونی و صرف

نگاهداری بیان داشت: این ابزارها باید کم کم جایگزین ابزارهای سنتی مثل گزارش های متنی و چانه زنی های سنتی و غیر کارشناسی شود. این ابزارها با نسل جدید که در حال وارد شدن به فرایندهای حکمرانی هم هستند سازگار است. نسل جدید نسل دیجیتال و هوش مصنوعی است و حکمرانی هم باید خود را با این ابزارها بروز کند. این ابزارها با زیست جهان جوانان ما متناسب است. جوانان ما دوست دارند فعال و کنشگر باشند نه صرفا یک ناضر بیرونی و صرف.



رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه این شبیه سازی ها دارای اثرات مثبت مختلفی است، گفت: این شبیه سازی ها به ما این امکان را می دهند که آزمایش پیشینی نتایج تصمیمات خودمان را در یک آزمایشگاه امن به محک آزمون و خطا بگذاریم.



وی ادامه داد: اثر دوم هم اینکه عوارض تصمیمات خود را تشخیص بدهیم و بفهمیم که مردم به این تصمیمات چه واکنشی نشان می دهند. حکمرانی از پیچیده ترین علوم است. دوران حکمرانی ساده تمام شده است. هر موضوعی که شما ورود کنید ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.



رییس مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: فایده سوم، تولید داده ها و شواهد بیشتر برای نظام قانونگذاری است. این آزمایشگاه ها جنبه های یادگیری هم دارد. از طریق این شواهد باید بتوانیم یادگیری بیشتر و مهارت بیشتر برای حکمرانان و جوانان علاقه مند به حضور در عرصه حکمرانی ایجاد کنیم.



وی گفت: فایده چهارم هم این است که ما شهروندان و جوانان خود را درگیر تصمیم گیری ها می کنیم. فایده بعدی این است که تعارض منافع ها در این شبیه سازی ها کشف می شود و می توان برای آن تدبیر کرد.



نگاهداری بیان داشت: شبیه سازی فقط منحصر به قبل از اجرایی شدن یک قانون نیست بلکه بعد از اجرا هم برای ارزیابی نتایج و بهبود قانون باید با داده های به دست آمده شبیه سازی انجام شود.



رییس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به شرکت کنندگان در این رویداد، خاطرنشان کرد: بازی ها انتخاب حاشیه ای و فوق برنامه ای نیست بلکه از ابزارهای اصلی حکمرانی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار بازی های رقومی اشاره کرد و گفت: در ایران این بازی ها ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و مشارکت ۵۵ درصد جوانان در استفاده از این بازی ها را شاهد هستیم. در دنیا هم پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۸ بازار این بازی ها به ۱۴۹ میلیارد دلار برسد.



نگاهداری از این تحولات به عنوان تغییر پارادایم در عرصه حکمرانی نام برد و اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما مردم سالاری دینی است. با این برنامه از مکانیسم فناوری های جدید برای مردم سالاری و مشارکت دادن مردم استفاده می کنیم.



وی در بخش پایانی سخنان خود به این موضوع پرداخت که چرا مرکز پژوهش ها این رویداد را برگزار می کند؟ او در پاسخ گفت: تولید این بازی ها مبتنی بر شرایط بومی و نظام ارزشی کشور یکی از دغدغه ها است. جنس اعتماد، تعارض منافع و مسائلی از این دست متفاوت از جوامع دیگر در جامعه ما است. از سوی دیگر ما دغدغه داریم این بازی ها را به سمت مسائل جدی جامعه سوق دهیم.



نگاهداری افزود: آموزش های استفاده از ابزارهای نوین شبیه سازی هم در این دوره ها ترویج داده می شود. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و جوانان هم از دیگر دغدغه های ما است که این افراد به مرور وارد فضای حکمرانی کشور شوند.



او در پایان به دو صفت مهم و اساسی اشاره کرد که در حکمرانان باید باشد و گفت: فضلیت و شرافت دو مولفه اساسی حضور در عرصه حکمرانی است. با فضیلت تصمیم درست می گیریم و با شرافت بر روی تصمیم درست پافشاری می کنیم و بر آن تصمیم عمل می کنیم.