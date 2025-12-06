بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش

به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش اعلام کرد: در پی وقوع تخلفات و رفتار‌های مغایر مقررات قانونی در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

وی توضیح داد: یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است. برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان کیش افزود: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار‌های نظارت قضایی موقت هم برای متهمان صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسوول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کیش تصریح کرد:ضمن حمایت از هرگونه اقدام سالم تفریحی، ورزشی و رونق بخش اقتصادی، پیگیری پرونده با هدف صیانت از قوانین و مقررات کشور، رعایت اصول شرعی، و برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی با جدیت ادامه دارد.

انتهای پیام/