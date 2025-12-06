خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش

بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش
کد خبر : 1723737
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب کیش از بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش خبر داد.

به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش اعلام کرد: در پی وقوع تخلفات و رفتار‌های مغایر مقررات قانونی در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

وی توضیح داد: یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است. برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان کیش افزود: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار‌های نظارت قضایی موقت هم برای متهمان صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسوول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کیش تصریح کرد:ضمن حمایت از هرگونه اقدام سالم تفریحی، ورزشی و رونق بخش اقتصادی، پیگیری پرونده با هدف صیانت از قوانین و مقررات کشور، رعایت اصول شرعی، و برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی با جدیت ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا