۸۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در شهرستان تفت تعیین تکلیف شد

به گزارش ایلنا، سید جمال الدین طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت در بازدید میدانی از پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی، روند ساماندهی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده را مورد بررسی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: در راستای دستورات قضایی برای آزادسازی اموال توقیفی که موجب اشغال فضای پارکینگ‌ها شده‌اند، موفق شدیم بیش از ۸۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی آماده‌سازی کنیم.

وی با اشاره به قدمت برخی از این توقیف‌ها افزود: متأسفانه مشاهده شد که برخی از این خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها بیش از ۱۰ سال است که به دلایل مختلف در پارکینگ‌ها متوقف مانده‌اند که این امر موجب ورود خسارت بیشتر به اموال مردم و تحمیل هزینه‌های اضافی بر دستگاه قضایی و خدمات شهری شده است.

دادستان تفت در پایان از عموم شهروندانی که وسایل نقلیه‌ای در پارکینگ‌های تفت در توقیف دارند، درخواست کرد: در اسرع وقت برای انجام امور اداری و قانونی لازم جهت تعیین تکلیف اقدام نمایند تا هر چه سریع‌تر این روند تکمیل شده و از تضییع حقوق مالکانه ان‌ها جلوگیری به عمل آید.