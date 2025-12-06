شجاعان: برای اجرای یک انتخابات کاملاً الکترونیک آمادهایم
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور با تشریح آخرین اقدامات زیرساختی انتخابات الکترونیک در کشور و تهران گفت: از همه ظرفیتهای مخابرات ایران برای رسیدن به پوشش کامل استفاده خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، امیر شجاعان مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور در نشست هم افزایی و بررسی زیر ساختهای ارتباطی و فناوری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تهران، با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در اجرای دقیق انتخابات الکترونیک اظهار کرد: در این دوره به دلیل تعریف مأموریتهای جدید، فشار کاری دوچندان است و حمایتهای مدیران شرکت مخابرات و همکاریهای میدانی این مجموعه میتواند گرهگشا باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون سه نوع زیرساخت ارتباطی برای انتخابات تعریف شده بود، عنوان کرد: زیرساختهای قبلی عملاً از رده خارج شده است و امروز ناگزیر هستیم برای افزایش ظرفیت، سرعت و کیفیت استعلامها، به سمت فیبر نوری حرکت کنیم.
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور افزود: برای برخی شعب که تجهیزات جدید دریافت میکنند، حتی قابلیت تشخیص چهره نیز در نظر گرفته شده است و این نیازمند استفاده از فیبر ملی است. بر اساس تفاهمنامه با مخابرات ایران، مسئولیت اجرای این بخش به این شرکت واگذار شده و انتظار داریم این کار در تهران با سرعت بیشتری انجام شود.
شجاعان تصریح کرد: در جلسات مشترک با شرکت مخابرات ایران به این جمعبندی رسیدیم که کل طراحی و خروجی مدل ارتباطی توسط این مجموعه مدیریت شود تا کار با مسئولیتپذیری و انسجام بیشتری پیش برود. همچنین شعبی که قرار است دایر شوند باید دقیقاً مشخص شوند تا امکان اتصال امن به شبکه ملی وزارت کشور فراهم شود.
وی تأکید کرد: برای ما بسیار مهم است که قبل از روز انتخابات، موقعیت شعبهها یکبار برای همیشه تثبیت شود؛ زیرا تغییرات دیرهنگام، پیکربندی صندوقها را دچار مشکل جدی میکند.
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور با اشاره به تجربه موفق وزارت کشور در انتخابات نظام پزشکی گفت: برای اولین بار بدون هیچ خطای مهندسی، نتایج انتخابات نظام پزشکی ظرف چند ساعت نهایی شد.
شجاعان افزود: ما این بار هم به دنبال تکرار همان تجربه هستیم. مدل جدید کاملاً متفاوت از مدلهای گذشته است و هدف اصلی، کنترل کامل زیرساخت و صحتسنجی فرآیندهاست.
وی گفت: در صورت لزوم میتوانیم برای افزایش سرعت، چند دستگاه را در یک مکان مستقر کنیم، مشروط بر اینکه هر صندوق و کارتهای الکترونیکی آن مستقل باشد.
مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اشکالات دورههای گذشته اضافه کرد: در گذشته ممکن بود فرد پس از دریافت کد رهگیری، دوباره به شعبه مراجعه کند یا سیستم در تشخیص وضعیت رأیدهنده دچار خطا شود. اکنون سامانه بهمحض دریافت اطلاعات، بهروزرسانی میشود و اجازه رأی تکراری نمیدهد.
شجاعان یکی از تغییرات مهم این دوره را حذف پرینتر صندوقها عنوان کرد و گفت: صندوقهای جدید جمعوجورتر هستند، پرینتر ندارند و دیگر درگیر مشکلاتی مانند اتمام کاغذ نخواهیم بود. سرعت ثبت اطلاعات بسیار بالاتر رفته و لیست نامزدها بهصورت کامل روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
وی همچنین از طراحی نرم افزار جدید برای تسهیل انتخاب نامزدها خبر داد و افزود: رأیدهنده با چند لمس ساده فهرست انتخاب خود را مشخص میکند و صندوق بهصورت خودکار آن را ثبت میکند.
مدیرکل فناوری اطلاعات درباره اعلام نتایج نیز گفت: تا زمانی که روند رأیگیری پایان نیافته، هیچکس حتی اعضای ستاد نمیتواند از میزان آرای نامزدها مطلع شود. این موضوع برای جلوگیری از ایجاد حاشیه و نگرانی بین مردم و نامزدها ضروری است.
شجاعان در پایان تصریح کرد: ما برای اجرای یک انتخابات کاملاً الکترونیک، امن، سریع و شفاف آمادهایم و این آمادگی تنها زمانی محقق میشود که هماهنگیهای اجرایی با جدیت، بهموقع و بدون تغییرات ناگهانی انجام شود. امیدواریم با همراهی مجموعههای اجرایی و مخابرات ایران، در هفتمین دوره انتخابات شوراها یک تجربه موفق ملی به ثبت برسد.