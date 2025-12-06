نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت با رئیس و معاونان سازمان اورژانس کشور
اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در هفته جاری با برگزاری ۲ نشست تخصصی به بررسی اولویتهای حوزه سلامت و وضعیت خدمات اورژانس کشور میپردازد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برنامه کاری خود در هفته جاری را با تمرکز بر ارزیابی وضعیت حوزه سلامت و بررسی آخرین تحولات مربوط به خدمات اورژانس آغاز میکند.
بر اساس این دستور کار، در روز یکشنبه (۱۶ آذرماه، ۱۴۰۴ ) نشست هماندیشی اعضای کمیسیون برای مرور مسائل کلیدی حوزه سلامت کشور برگزار میشود.
در ادامه فعالیتهای این هفته، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه ( ۱۸ آذرماه، ۱۴۰۴ ) نشست مشترکی را با رئیس و معاونان سازمان اورژانس کشور برگزار میکنند.
این نشست با محوریت بررسی وضعیت خدمات اورژانس، عملکرد ناوگان فوریتهای پزشکی، نیازهای تجهیزاتی، چالشهای نیروی انسانی و وضعیت مراکز اورژانس تشکیل خواهد شد.