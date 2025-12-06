امیر واحدی: دشمنان به التماس افتادند که ایران موشک نزند

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ واحدی در مراسم اولین پرواز مستقل دانشجویان خلبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری که در آستانه ۱۶ آذر (روز دانشجو) با حضور جمعی از فرماندهان برگزار شد، بر اهمیت ایمان و تبعیت از ولایت فقیه به عنوان کلید موفقیت نیرو‌های مسلح تاکید کرد و اظهار داشت: گام‌های بلندی در عرصه دانش و فناوری برداشته شده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه به اهمیت علم‌آموزی و تعهد در صفوف نیرو‌های مسلح اشاره کرد و افزود: افسران نیروی هوایی باید دارای دو بال تعهد و تخصص باشند.

وی همچنین بر لزوم ارتباط مؤثر میان اساتید و دانشجویان تأکید کرد و گفت: ارتباط در کار‌ها اثرگذار است؛ باید با دانشجو رفیق باشیم تا بتواند با ما درد و دل کند و مشکلاتش را درمیان بگذارد.

امیر سرتیپ واحدی در ادامه، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را بی‌ثمر خواند و افزود: ایران با تبدیل تحریم‌ها به فرصتی برای پیشرفت، گام‌های بلندی در عرصه دانش و فناوری برداشته است.

وی همچنین به ثمرات این خوداتکایی در حوزه‌های مختلف، به ویژه قدرت دفاعی و دستاورد‌های علمی اشاره کرد و گفت: این پیشرفت‌ها نماد مقاومت و خلاقیت ملتی استوار است.

امیر واحدی به تاریخ جنگ تحمیلی نیز اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی دوم، دشمنان به التماس افتادند که ایران موشک نزند و این نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین عملکرد این نیرو در برابر دشمن صهیونیستی را ستود و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را در سرزمین‌های اشغالی بی‌سابقه توصیف کرد.

امیر سرتیپ واحدی با تأکید بر آینده رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: عمر رژیم صهیونیستی زیاد نیست و آنان رو به زوال و نابودی هستند.

وی همچنین نیروی انسانی را بالاترین سرمایه هر سازمان دانست و خطاب به دانشجویان گفت: تک تک شما دانشجویان، ثروت‌های این مملکت هستید؛ به نصیحت‌ها گوش کنید و قدر خودتان را بدانید.

فرمانده نیروی هوایی ارتش به تهدیدات جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: دشمن امروز با جنگ شناختی درصدد تغییر تفکر جوانان ماست.

وی بر اهمیت آموزش همراه با اخلاق تأکید کرد و گفت: آموزش همراه با اخلاق زمینه‌های گوناگون تربیتی و مفاهیم آن را ضمن عمل و تجـربه به‌تدریج فضایل اخلاقی را در فرا گیران نهادینه می‌کنند واین مهم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مهم است.

امیر سرتیپ واحدی با بیان اینکه ایمان راسخ و تبعیت از ولایت فقیه، رمز اصلی موفقیت ماست، افزود: بی‌تردید یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در رسیدن و فتح قله‌های موفقیت در کشور، نقش رهبری در هدایت امور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.