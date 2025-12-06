بررسی تحقیقوتفحص از آزمونهای کیفیتبخشی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این هفته میزبان وزیر آموزشوپرورش برای پاسخگویی به پرسشهای متعدد نمایندگان است و همزمان بررسی تقاضای تحقیقوتفحص از آزمونهای کیفیتبخشی نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، برنامه کاری هفته جاری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اعلام شد.
یکشنبه (۱۷ آذرماه) ؛
در این روز، علاوه بر نشست هیأترئیسه کمیسیون، وزیر آموزشوپرورش برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون حاضر میشود. نمایندگان سؤالکننده شامل فتحالله توسلی (نماینده بهار و کبودرآهنگ)، یعقوب رضازاده (نماینده سلماس)، شهین جهانگیری (نماینده ارومیه)، عمر علیپوراقدم (نماینده ماکو، چالدران، پلدشت و شوط)، بابک رضازاده (نماینده مشگینشهر)، محمدجواد عسکری (نماینده داراب و زریندشت)، هادی هاشمینیا (نماینده خرمآباد و چگنی)، کمال حسینپور (نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد)، محمد خوشسیما (نماینده گرمی و انگوت)، احمد مرادی (نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر)، احمد آریایینژاد (نماینده ملایر)، فاطمه محمدبیگی (نماینده قزوین، آبیک و البرز)، محمدرسول شیخیزاده (نماینده قروه و دهگلان)، نبیالله محمدی (نماینده زنجان و طارم)، محمدرضا صباغیان بافقی (نماینده مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست) , حبیب قاسمی (نماینده شهرضا و دهاقان)، سید شمسالدین حسینی (نماینده تنکابن، رامسر و عباسآباد)، حمید رسائی (نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، عبدالحکیم آقارکاکلی (نماینده گنبدکاووس)، محسن فتحی (نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران)، حسن حسننتاج صلحدار (نماینده بابل)، محمدرضا احمدی سنگر (نماینده رشت و خمام)، سید جمال موسوی (نماینده ماهنشان و ایجرود)، محمد کعبعمیر (نماینده شوش و کرخه)، احد بیوته (نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین) و عبدالوحید فیاضی (نماینده نور و محمودآباد) هستند.
همچنین کمیسیون بررسی تقاضای تحقیقوتفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزارت آموزشوپرورش در برگزاری آزمونهای کیفیتبخشی آموزگاری و دبیری از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را در دستور کار دارد.
سهشنبه (۱۸ آذرماه) ؛
در این جلسه، انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور انجام خواهد شد. همچنین بررسی «طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی» در دستور کار قرار دارد.
علاوه بر این، کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه؛ گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی را درباره فهرست شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمهخام موضوع تصویبنامه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیأت وزیران و نیز گزارش مربوط به نحوه و میزان وصول حقوق ورودی ماشینآلات خطوط تولید موضوع بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در هشتماهه نخست سال جاری بررسی خواهد کرد.