ملاقات سفیر ایران در عراق با استاندار بغداد

به گزارش ایلنا، آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عراق در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۴ با آقای عطوان العطوانی، استاندار بغداد دیدار نمود.

در این دیدار، آقای آل صادق ضمن تبریک تصدی استانداری بغداد توسط آقای العطوانی، ابراز امیدواری کرد رشد و توسعه بغداد در دوره مدیریت ایشان تداوم داشته باشد.

آقای العطوانی نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود در توسعه همکاری‌های استانداری بغداد با استانداری‌های ایران بر لزوم تداوم ارتباطات و انتقال تجربیات بین استانداری‌ها برای رفع چالش‌های موجود تاکید نمود.

در ادامه، دو طرف درخصوص آخرین تحولات عراق گفتگو و تبادل نظر کرده و بر توسعه هرچه بیشتر روابط میان استانداری‌های دو کشور و تداوم تعاملات تاکید کردند.