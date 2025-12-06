خبرگزاری کار ایران
تکذیب خبر خودکشی یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد

خبر منتشر شده در برخی سایت ها و رسانه هامبنی بر اقدام به خودکشی میترا عباسی در زندان از سوی معاون قضایی رئیس کل و رابط ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه در دادگستری استان خراسان رضوی تکذیب شد.

به گزارش ایلنا، مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر اعلام کرد: در پی انتشار خبری در برخی سایت‌ها و رسانه‌های معاند مبنی بر اقدام به خودکشی فردی به نام میترا عباسی در زندان وکیل آباد مشهد، و پیگیری های معاونت قضایی ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل درخصوص صحت و سقم این ادعا، معاون قضایی رئیس کل و رابط ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه در دادگستری استان خراسان رضوی، ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: با استعلام صورت گرفته و بررسی‌های به عمل آمده موضوع اقدام به خودکشی مشارالیها صحت نداشته و تکذیب می گردد.


 

 

 

