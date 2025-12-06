خبرگزاری کار ایران
English العربیه
هفته جاری در کمیسیون انرژی مجلس پیگیری می شود؛

بررسی وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌ها

بررسی وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌ها
اعضای کمیسیون انرژی مجلس در هفته پیش رو،ضمن بررسی وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور،مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر را پیگیری می کنند.

به گزارش ایلنا، نشست های کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این هفته روزهای( ۱۵،۱۶ و ۱۷ آذرماه) برگزار خواهند شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

بعدازظهر شنبه،کمیته هسته ای و انرژی های نو کمیسیون انرژی؛ضمن بررسی علل عدم اجرای جزء (۲) بند(ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ و جز  (۲) بند (د) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱۴ با موضوع صدور گواهی سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر ،مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تجدیدپذیر را پیگیری می کند.

در ادامه روز یکشنبه؛اعضای کمیسیون انرژی مجلس وضعیت تولید و تامین خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور بویژه پالایشگاه‌های مهر،آدیش و پیشگامان سیراف را بررسی و مسائل و مشکلات مربوط به تامین خوراک و استمرار فعالیت پالایشگاه گاز سرخون و قشم را پیگیری خواهند کرد.

در ادامه روز دوشنبه کمیته گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی،موضوع بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تامین خوراک و فعالیت شرکت‌های پتروشیمی آبادان و دهلران را با حضور معاونان و مدیران ذیربط وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه ،صندوق توسعه ملی ،بانک رفاه کارگران و بانک تجارت،در دستورکار دارند.

