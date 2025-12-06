با حضور معاون هماهنگ کننده نهاجا انجام شد؛
برگزاری آیین اختتامیه جشنواره فرزند اولیهای نیروی هوایی ارتش
آیین اختتامیه جشنواره فرزند اولیهای نیروی هوایی ارتش با حضور معاون هماهنگ کننده این نیرو در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه جشنواره فرزند اولیهای نهاجا که در پایگاه هوایی شهید حبیبی مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به نقش الگوی رفتاری والدین در شکلگیری شخصیت فرزندان، اظهار کرد: الگوبرداری از رفتار پدر و مادر و به طور کلی هر آنچه والدین انجام میدهند، بزرگترین آموزشی است که فرزندان در محیط خانواده دریافت میکنند که اثری مستقیم در شکل گیری شخصیت فرزندان دارد.
وی با تاکید بر اهمیت دهه اول زندگی کودکان و نقش خانواده در تربیت آنان، بیان کرد: توجه ویژه به فرزندان قبل از ورود به مدرسه، پایه و اساس موفقیتهای آینده آنان است. در محیط خانواده باید فضایی فراهم شود تا امکان رشد فرزندان هم از نظر علمی وجود داشته باشد و هم اینکه آنان بتوانند کودکی کنند و تجربههایی سالم را کسب کنند.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش درباره ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی موجود در یگانهای نیرو هوایی نیز گفت: ما میتوانیم در محیط کنترلشده و معنوی سازمان، با برنامههای فرهنگی، آموزشی و تفریحی، کودکان را از بسیاری آسیبهای اجتماعی دور نگه داریم و آنان را در مسیر رشد سالم هدایت کنیم.
وی ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای خانوادهها و فرزندانشان، بیان کرد: فرزندان شما افتخار نیروی هوایی و خانوادههایشان هستند و امیدوارم با بهرهگیری از فرصتهای تربیتی، آموزشی و فرهنگی، در آینده نیز برای نیروهای مسلح و کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنند.
امیر سرتیپ دوم علی اصغر رضازاده، جانشین و معاون هماهنگکننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش نیز در این آیین با تأکید بر اهمیت نگاه محبتآمیز زوجین و تجلی رحمت الهی در زندگی مشترک، بیان کرد: دشمنان هم با سرمایهگذاری در فضای مجازی سعی دارند به خانوادهها آسیب بزنند. تقویت پیوندهای خانوادگی امروز نوعی جهاد در عصر حاضر است.
وی به روایات دینی نیز اشاره و بیان کرد: خانواده به نوعی محل عبادت و تربیت محسوب می شود. یک سری فعالیتهای سادهای که در خانه انجام میشود، ارزشمندتر از عبادت در مساجد است. نشستن زن و شوهر کنار هم و گفتگو کردن، نزد خدا محبوبتر از اعتکاف در مسجد است. خانواده و جمعیت از مولفههای قدرت هر کشوری هستند و باید این سنگر را مستحکمتر کنیم.
وی در خاتمه با یادآوری توصیههای مقام معظم رهبری درباره اهمیت محبت و احترام در خانواده، گفت: نیمی از تلاشهای نظامیان مربوط به همسرانشان و همراهی آنان است و این موضوع بسیار ارزشمند است.