این هفته انجام می‌شود؛

بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی

کد خبر : 1723480
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس این هفته در کمیته اداری و استخدامی این کمیسیون اجتماعی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» را بررسی خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۵ تا ۱۹ آذرماه) اعلام شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جلسه‌روز دوشنبه (۱۷ آذرماه)، این کمیسیون ۵ طرح از طرح‌هایی که کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی نقش دارد، را بررسی خواهند کرد.  بررسی «طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» با حضور سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط اولین طرحی است که در این جلسه بررسی خواهد شد.

بررسی «طرح تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری‌های ویژه» دیگر دستورکار جلسه روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس است که به عنوان کمیسیون فرعی و با حضور وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط این طرح را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در همین روز «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» را به عنوان کمیسیون فرعی و با حضور سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط بررسی خواهند کرد.

بررسی «طرح جهش تولید در شهرک‌های کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی» با حضور وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به عنوان کمیسیون فرعی، دیگر دستور کار جلسه روز دوشنبه (۱۷ آذرماه)  کمیسیون اجتماعی مجلس است.

نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش پایانی جلسه جلسه روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) این کمیسیون هم «طرح جامع توسعه روستایی کشور» به عنوان کمیسیون فرعی و با حضور وزارت کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط این طرح را بررسی خواهند کرد.

مایندگان کمیسیون اجتماعی روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) نیز جلسه‌ای به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و ادامه بحث و بررسی طرح و لایحه مذکور را در دستور کار خواهند کرد تا برای ارائه به صحن تصمیم‌گیری شود.

همچنین هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس روز چهارشنبه (۱۹ آذرماه) در جلسه‌ای به بررسی مهم‌ترین موضوعات در دستور کار این کمیسیون و اولویت‌بندی موضوعات برای بررسی در جلسات هفته آتی خواهند داشت.

علاوه بر جلسات رسمی کمیسیون که در بالا اشاره شد، نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جریان کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کمیسیون از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۵ تا ۱۹ آذرماه) نیز بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را در دستور کار دارند.

از جمله آن جلسه روز شنبه (۱۵ آذرماه) کمیته  اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی است که با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور،  معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور و وزارت نیروی به بررسی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» می‌پردازد. 

