سخنگوی دولت گفت: زنان نه بخشی از مشکل هستند و نه بخشی از راه‌حل بلکه زنان خود راه‌حل هستند همانطور که محیط‌زیست خودِ راه حل است. امروز ۴ زن کابینه در کنار هم قرار گرفتیم تا نشان دهیم که موضوع زنان موضوعی تشریفاتی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در مراسم گرامیداشت مقام زن و روز مادر، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، سخنان خود را با تأکید بر نقش محوری زنان در سیاست‌گذاری و مدیریت کشور آغاز کرد.

او با اشاره به این‌که «در بسیاری از عرصه‌های سیاست‌گذاری، زنان در اقلیت هستند»، گفت: درک دشواری‌های قرار گرفتن در اقلیت، به ما کمک می‌کند وضعیت زنان را در ساختار تصمیم‌سازی بهتر بفهمیم.

وی حضور چهار زن در کابینه را نقطه عطفی دانست و با قدردانی از خانم‌ها انصاری، بهروزآذر و صادق افزود: این حضور نماد آن است که موضوع زنان در دولت تشریفاتی نیست. زنان نه بخشی از مشکل، بلکه خودِ راه‌حل هستند؛ همان‌گونه که در حوزه محیط‌زیست نیز نگاه کل‌نگر، راهگشاست.امروز ۴ زن کابینه در کنار هم قرار گرفتیم تا نشان دهیم که موضوع زنان موضوعی تشریفاتی نیست

مهاجرانی با انتقاد از نگاه تقلیل‌گرایانه به جایگاه زن گفت: نمی‌توان زن را فقط به نقش‌های زیباشناختی یا زیست‌زا محدود کرد. زن باید آینده‌ساز باشد؛ زن امید می‌آفریند و برای این نقش، باید به او فرصت داد. 

وی تأکید کرد: شبکه‌سازی، تیم‌سازی و تقویت مدیران زن باید به‌صورت جدی دنبال شود و افزود: این وظیفه ما زنان است که راه را برای یکدیگر باز کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به دشواری مسئولیت هم‌زمان چند نقش اجتماعی و اجرایی گفت: نمی‌توانم مطالبه‌گر نباشم؛ ماهیت زن‌بودن و حضور اجتماعی از ما زنان، کنشگرانی مطالبه‌گر ساخته است. در عین حال محدودیت‌هایی هم وجود دارد، اما زنان کابینه با همبستگی زنانه و تلاش مستمر، این مسیر را پیش می‌برند.

مهاجرانی با قدردانی از زنان مسئول در دولت ادامه داد: برای نخستین‌بار وزیر زن در حوزه راه و شهرسازی داریم و طبیعی است که این مسیر، با توجه به ساختار سنتاً مردانه آن، چالش‌های بسیاری دارد. اما بدانید زنان ایران پشت سر همه زنان مدیر ایستاده‌اند. او همچنین نگاه «مادرانه» انصاری در حوزه محیط‌زیست و نگاه «خواهرانه» بهروزآذر در حوزه زنان را شایسته تقدیر دانست.

وی در پایان تصریح کرد: مقوله زنان، موضوعی حاشیه‌ای یا تشریفاتی نیست؛ مسئله‌ای ملی و مرتبط با آینده کشور است. هر جا نگاه کل‌نگر و هم‌افزا حاکم بوده، نتیجه بهتری حاصل شده و امید می‌رود مسیر سیاست‌گذاری زنان نیز در همین جهت تقویت شود.

