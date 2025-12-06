به گزارش ایلنا، جلسات و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۵ تا ۱۹ آذرماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) در جلسه‌ای گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب را با حضور وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین رویکرد، روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) نیز در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بررسی گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب می‌پردازند.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند که موضوع آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/