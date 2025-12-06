خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته بررسی می‌شود؛

جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با سه وزارتخانه و صداوسیما در موضوع اجرایی‌سازی مصوبات عفاف و حجاب

جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با سه وزارتخانه و صداوسیما در موضوع اجرایی‌سازی مصوبات عفاف و حجاب
کد خبر : 1723477
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با دعوت از وزارتخانه‌های بهداشت، میراث فرهنگی و ارشاد و همچنین سازمان صداوسیما، گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب را بررسی خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، جلسات و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۵ تا ۱۹ آذرماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) در جلسه‌ای گزارش اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب را با حضور وزارتخانه‌های  «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»  بررسی خواهند کرد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین رویکرد، روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) نیز در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بررسی گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب می‌پردازند.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند که موضوع آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی