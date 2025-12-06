معاون اول قوه قضاییه از پالایشگاه سوم پارس جنوبی بازدید کرد
معاون اول قوه قضاییه در بازدید از پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی، با قدردانی از تلاشهای متخصصان این مجموعه، بر اهمیت حفظ و تقویت سرمایه انسانی و استمرار تولید پایدار گاز بهویژه در فصل سرما تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام خلیلی در بازدید از پالایشگاه سوم پارس جنوبی با بیان اینکه یکی از نکات مهم و برجسته در مسیر توسعه فناوری و نوآوری، سرمایه گذاری برای تولید، تلاش مستمر و رقابت در سطح جهانی است گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با بهرهمندی از نیروهای متخصص و نوآور با ارائه راهکارهای علمی و فناورانه با شتاب در مسیر پیشرفت قرار دارد.
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، استاندار بوشهر، مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان و فرماندار عسلویه، ضمن تقدیر از تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی کارکنان این مجتمع بهویژه کارکنان مناطق عملیاتی که در تمام فصول سال برای تامین گاز کشور اهتمام میورزند، اظهار کرد: یک سال گذشته، مدیران و کارکنان پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی با اراده راسخ و از خودگذشتگی، برای تامین گاز مناطق مختلف کشور، تلاش جدی کردند و اکنون نیز با همین عزم برای تامین گاز کشور عزیزمان در فصل زمستان پیشرو در حال تلاش و کوشش هستند.
حجتالاسلام خلیلی در ادامه به نقش راهبردی و کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره و تصریح کرد: امروز، مجتمع گاز پارس جنوبی با تامین بیشترین نیاز کشور به گاز در بخش خانگی و صنعتی، حجمی بسیار بالا از میعانات گازی و دیگر فرآوردههای گازی را نیز تولید میکند که ضمن خوراک مورد نیاز صنایع کلیدی کشور، صادرات و ارزآوری شایسته و قابل توجهی در رشد و چرخش اقتصادی کشور دارد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تعامل و ارتباط ارزشمند مردم منطقه با شرکتهای مستقر در پارس جنوبی اشاره و خاطرنشان کرد: مردم بسیار نجیب و ارزشمند منطقه میزبان بسیار خوبی برای صنعت بودهاند و اکنون باید در سایه همدلی و برنامه ریزی دقیق مسائل و مشکلات مردم عزیز منطقه را مرتفع کنیم.
خلیلی افزود: پالایشگاههای پارس جنوبی دارای ظرفیتها و فرصتهای بسیار شاخص و ارزشمندی برای تحقق شعار "سرمایه گذاری برای تولید" است و میتواند بستری مناسب برای افزایش تولید و سرمایهگذاری شرکتهای داخلی باشد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز، پالایشگاههای پارس جنوبی را محور اصلی تأمین انرژی کشور دانست و گفت: تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص در انجام تعمیرات اساسی و تداوم تولید گاز، در روزهای سرد سال آرامش و آسایش را برای هموطنان عزیزمان به ارمغان خواهد آورد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف بزرگ و متعالی باید با برنامهریزی منظم و اساسی گام برداریم، تصریح کرد: با استفاده از توان داخل و ایجاد فضای همدلی و کار گروهی میتوانیم برنامهها و اهداف دولت خدمتگزار را محقق کنیم و همواره خدمترسانی به مردم کشور را سرلوحه کارهایمان قرار بدهیم.
بازدید معاون اول دستگاه قضا از پارس جنوبی در حالی صورت میگیرد که این منطقه بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور را تأمین میکند و هرگونه اختلال در تولید آن میتواند مستقیماً بر زندگی روزمره مردم و بخشهای صنعتی اثرگذار باشد.