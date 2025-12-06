خبرگزاری کار ایران
پدافند غیرعامل باید در بدنه اجرایی کشور نهادینه شود

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نیازمند نهادینه‌شدن تفکر راهبردی پدافند غیرعامل در بدنه اجرایی کشور هستیم.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» با حضور در سازمان پدافند غیرعامل کشور، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و دستاورد‌های این سازمان در مواجهه با تهدیدات نوین و رویداد‌های اخیر از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه قرار گرفت.

سردار «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست گزارشی از روند برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرایی و نتایج حاصل‌شده در حوزه‌های راهبردی و حفاظت از زیرساخت‌ها از جمله کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور، افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، مدیریت هوشمندانه مخاطرات و تهدیدات نوپدید، طراحی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه و پاسخ‌های عملیاتی مؤثر، توسعه هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی در حوزه پدافند غیرعامل و ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزش تخصصی و فرهنگ‌سازی هدفمند ارائه کرد.

امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در این دیدار، بر جایگاه راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور در حفظ آمادگی ملی، ارتقای تاب آوری و افزایش پایداری در مقابله با شرایط بحرانی تأکید کرد.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) همچنین تداوم و تعمیق فعالیت‌های اثربخش، ارتقای سطح خدمات پدافند غیرعامل و توسعه همکاری‌های فراسازمانی را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که این روند با بهره‌گیری از روش‌های علمی و نوین، به افزایش قابلیت بازدارندگی و مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات آینده بینجامد.

وی با اشاره به ماهیت راهبردی پدافند غیرعامل، خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل صرفاً وظیفه یک سازمان خاص نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ کارکرد‌های خدماتی به مردم در شرایط وقوع تهدید و بحران است. تجربه جنگ ۱۲ روز نشان داد که نیازمند نهادینه‌شدن تفکر راهبردی پدافند غیرعامل در بدنه اجرایی کشور هستیم.

در این نشست همچنین بر حمایت از برنامه‌های همکاری مشترک قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید شد.

