به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی، در نشست خبری جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که صبح امروز برگزار شد، گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله اصول بنیادی حکمرانی خوب است. برای اینکه این مهم محقق شود، از ابزارهای مختلف باید استفاده کرد که یکی از آن‌ها شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع است. فساد وقتی واقع می‌شود که شفافیت نباشد و فساد زمانی واقع می‌شود که مدیر در آن اقدام ذی‌نفع باشد.

وی ادامه داد: اگر به این دو مقوله به‌صورت ویژه پرداخته شود، نقش بسیار موثری در پاسخگویی دولتمردان، کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت و حکمرانی خوب را محقق می‌کند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی با بیان اینکه جشنواره شفافیت براساس منویات رهبری برگزار می‌شود، گفت: رهبری در ۴ حوزه بر مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند. فرمایشات رهبری می‌تواند سلامت اداری کشور را به میزان قابل‌توجهی محقق کند؛ بنابراین این جشنواره در این راستا برگزار می‌شود. برگزاری این جشنواره همچنین براساس دستورات رئیس قوه قضائیه بوده و در سند تحول هم به آن پرداخته شده است. با برگزاری این جشنواره از مرحله پسینی به مرحله پیشگیری ارتقا پیدا می‌کنیم.

وی درباره اهداف این جشنواره تصریح کرد: مهم‌ترین هدف ما تقویت سلامت نظام اداری، ویژگی‌های فساد و تخلفات اداری است و به دنبال افزایش اعتماد عمومی از طریق سلامت دستگاه‌ها، بهبود شفافیت و ایجاد فرهنگ پاسخگویی هستیم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی تاکید کرد: این جشنواره برای اولین و آخرین بار برگزار نخواهد شد و در سنوات آینده هم برگزار می‌شود. یکی از اهداف مهم ما در این جشنواره ارتقای فرهنگ نظارت عمومی و مطالبه مردمی است؛ گردآوری محققان و فعالان حوزه شفافیت و حوزه تعارض منافع که این افراد را با دستگاه‌های اجرایی مرتبط کنیم، از اهداف جشنواره بود که تقریباً محقق شده است.

وی افزود: تأسیس رصدخانه سلامت اداری با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در قالب ۱۴ تفاهم‌نامه است. در برگزاری این جشنواره ۲۵۴ دستگاه همکاری داشته‌اند و عملکرد ۲۵۴ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است که از هر سه قوه هستند و شامل دستگاه‌های ملی و استانی می‌شوند.

رحمانیان تصریح کرد: تدوین الگوی بومی شفافیت و تعارض منافع از اقداماتی است که صورت گرفته است. در حقیقت در این جشنواره اولین الگوی سنجش و ارزیابی سلامت اداری کشور را ارائه کرده‌ایم که نه قبل و نه بعد از انقلاب وجود داشت. مؤسسات بین‌المللی در این زمینه وجود داشتند و شاخص‌هایی را ارائه می‌کردند، اما به‌صورت ملی و بومی ما چنین چیزی را نداشتیم که این موضوع را دنبال کردیم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی گفت: بعد از تهیه محتوا در این رابطه، جلسات کارشناسی برگزار شد و ۳۰ جلسه کارشناسی و ۵ هزار ساعت کار پژوهشی برای تدوین این شاخص‌ها انجام شد و برای اولین بار مدل بومی برای تعیین شاخص‌ها برای سنجش، ارزیابی و شفافیت سلامت اداری تعیین شد.

رحمانیان تصریح کرد: دستگاه‌ها موظف به بارگذاری اطلاعات خود مطابق با قانون شفافیت قوای سه‌گانه هستند و در این مدل، ۵۳ شاخص شامل ۳۶ شاخص در حوزه شفافیت و ۱۷ شاخص در حوزه تعارض منافع طراحی شده که دستگاه‌ها بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند. برای احصای این شاخص‌ها از ۳۵۰ قانون و سیاست‌های کلی و... استفاده شده است.

وی ادامه داد: در فرآیند برگزاری جشنواره، ۵۷۰ بازرس سازمان به مدت ۷۰ روز فعالیت کرده‌اند. علاوه بر بازرسان، ۷۰ استاد دانشگاه و مراکز علمی و ۵۶۰ نفر از دستگاه‌های ارزیابی‌شونده نیز حضور داشتند.

رحمانیان گفت: نگاه ما به این جشنواره مقطعی نیست و می‌خواهیم از یک رویداد مقطعی به یک نظام پایدار سنجش سلامت دستگاه‌ها برسیم و کارنامه سلامت برای دستگاه‌ها صادر شود.

رحمانیان گفت: ۲۵۴ دستگاه از هر سه قوه مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی (استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مراکز استان‌ها) که مشارکت داشته و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

