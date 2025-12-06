خبرگزاری کار ایران
گزارش دیوان محاسبات از عملکرد وزارت صمت در واردات خودرو‌

دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عدم بهره‌برداری وزارت صمت از ظرفیت ویژه قانون بودجه ۱۴۰۳ برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی خبر داد.

به گزارش ایلنا  به نقل از دیوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال مذکور، نسبت به صدور مجوز واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی که بر اساس این قانون می‌توانست برای خودرو‌های برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودرو‌های برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودرو‌های هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.

بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس، می توانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

 

