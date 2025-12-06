به گزارش ایلنا، در ارتباط تصویری رئیس‌جمهور و پس از ارائه گزارش مدیران این طرح ملی، ابرطرح انتقال آب دریا به اصفهان به صورت رسمی افتتاح شد؛ طرحی راهبردی که با هدف تأمین آب پایدار صنایع فلات مرکزی، کاهش برداشت از منابع محدود زاینده‌رود و گامی مهم در مسیر توسعه متوازن کشور به بهره‌برداری رسید.

رئیس‌جمهور کشور در آیین بهره‌برداری از ابرطرح انتقال آب دریا به اصفهان و صنایع بزرگ فلات مرکزی، پس از شنیدن گزارش‌ها و توضیحات مدیران و مسئولان این طرح ملی، در سخنانی گفت: در مجتمع بزرگ فولاد مبارکه، در کنار مردان پرتلاش و باهمت این سرزمین حضور داریم و آماده‌ایم تا به یاری خداوند، دستور آغاز رسمی بهره‌برداری از پروژه عظیم انتقال آب دریا به اصفهان را صادر کنیم.

مسعود پزشکیان افزود: برای مقام معظم رهبری عمر باعزت و با برکت مسئلت دارم و از همه عزیزانی که در این سال‌ها برای اجرای این طرح بزرگ زحمات فراوانی متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ کسانی که تلاش کردند تا آب را از خلیج‌فارس به اصفهان برسانند و وابستگی صنعت را به آب‌های زیرزمینی و منابع محدود حوضه زاینده‌رود کاهش دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت برای حل ریشه‌ای مسئله آب در منطقه گفت: همان‌گونه که در جلسات تخصصی تأکید شده، حل مشکل آب در استان‌های مرکزی نیازمند نگاه علمی، کارشناسی و بلندمدت است. کار‌های تحقیقاتی و علمی دانشگاهیان و متخصصان در جریان است و ما براساس همین نتایج علمی مسیر آینده را پیش خواهیم برد. امیدواریم با تکیه بر منطق علمی و رویکرد توسعه پایدار بتوانیم مشکلات موجود را در چارچوبی آینده‌نگرانه رفع کنیم.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: نگرانی‌هایی که میان استان‌ها درباره آب وجود دارد، قابل رفع است و با همکاری، هم‌افزایی و پذیرش نگاه کارشناسانه می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد. موضوع آب، مسئله‌ای حل‌شدنی است و با مشارکت و همراهی همه ذی‌نفعان، می‌توان از این مرحله عبور کرد.

وی همچنین قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها، نهادها، مدیران و کارشناسان این طرح ملی گفت: با توکل بر خداوند و به‌پاس زحمات جمعی که این مسیر دشوار را هموار کردند، بهره‌برداری رسمی از طرح انتقال آب دریا به صنایع فلات مرکزی را آغاز می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: با اجرای طرح انتقال آب دریا به استان اصفهان ، صنایع بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان اکنون به‌طور کامل نیاز آبی خود را از این منبع پایدار تأمین می‌کنند.

زرندی، تأمین آب پایدار صنایع استان اصفهان و قطع وابستگی به حوضه آبریز زاینده‌رود را از اهداف اجرای این طرح ملی برشمرد و گفت: نیاز حیاتی به آب پایدار، الزام قطع وابستگی به زاینده‌رود، جلوگیری از توقف تولید و بحران صنعتی از دلایل دیگر اجرای طرح انتقال آب دریا به اصفهان است.

وی همچنین استفاده از نمک و فلزات استخراج‌شده، تحقق اقتصاد چرخشی، حذف پنج ایستگاه و کاهش ۸۰ مگاوات مصرف برق را از ویژگی‌های این طرح بیان کرد و گفت: تضمین کیفیت آبی که در سیرجان تحویل گرفته می‌شود و تحویل همان کیفیت به صنایع استان مزیت دیگر این طرح است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، قطع کامل وابستگی به زاینده‌رود و تأمین کل آب مصرفی از دریا را مهمترین ثمره حاصل از اجرای این طرح ملی برشمرد.

مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه هم تاکید کرد: این اقدام نه تنها سهم صنایع از زاینده‌رود را به صفر رسانده، بلکه نقش مهمی در حفظ منابع آب زیرزمینی و احیای محیط زیست استان ایفا می‌کند.

سید امیر طباطبائیان همچنین ابر طرح انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را یکی از بزرگ‌ترین و کم‌نظیرترین طرح‌های ملی در حوزه تأمین پایدار آب دانست و گفت: امروز صنایع بزرگ استان از این آب استفاده می‌کنند و آرزویی که سال‌ها تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسید، به ثمر نشسته است. آنچه این طرح را متمایز می‌کند، این است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، زمان قابل‌توجهی صرف مطالعه، طراحی و تفکر دقیق شده و همین نگاه بلندمدت رمز موفقیت آن بوده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با وجود گستردگی، اکنون بخش قابل‌توجهی از آن به بهره‌برداری رسیده است، افزود: طرح‌های بزرگ نیازمند یک نگرش عمیق، ایده‌پردازی صحیح و پشتوانه قوی هستند. اراده و نگاه جدی تیم اجرایی، همراه با حمایت واقعی سرمایه‌گذاران و دولت، مهم‌ترین عوامل رسیدن این طرح به نقطه فعلی بوده است. در این سال‌ها چندین دولت تغییر کرده و ما باید با چندین استان همکاری می‌کردیم؛ اما استمرار حمایت‌ها باعث شد کار به نتیجه برسد. نیاز جدی استان اصفهان به آب و مشکلات زاینده‌رود نیز این اراده را تقویت کرد.

طباطبائیان درباره میزان استفاده از توان داخلی در اجرای این طرح تأکید کرد: صفر تا صد اجرای این طرح داخلی بوده است. در این مرحله زودهنگام، با ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه حدود ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری در اندازه‌های ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌متر اجرا شده است. همچنین در کنار اجرای خط جدید، برای تأمین سریع‌تر آب، از طرح انتقال آب صنایع استان‌های کرمان و یزد، آب خریداری و به اصفهان منتقل کرده‌ایم.

مدیر انرژی وسیالات فولاد مبارکه همچنین در تشریح مراحل آینده طرح از ورود فناوری اسمز معکوس به قلب کویرخبرداد و گفت: در مراحل بعدی قرار است این طرح به دریای عمان متصل شود. فناوری استفاده شده برای شیرین‌سازی آب در مبدا، اسمز معکوس (RO) است که از بهترین فناوری‌های روز دنیا در حوزه شیرین‌سازی آب دریاست. آب در مبدا شیرین شده و سپس به سمت اصفهان منتقل می‌شود.

مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه با بیان اینکه با اجرای کامل این طرح، صنایع اصفهان دیگر سهم سه تا چهار درصدی خود از زاینده‌رود را دریافت نخواهند کرد، افزود: تمام نیاز صنایع از آب دریا تأمین می‌شود و این موضوع نقش مهمی در حفظ منابع آب شیرین استان دارد.

سید امیر طباطبائیان با اشاره به ابعاد گسترده لجستیکی و هزینه‌های سنگین اجرای طرح افزود: در این مرحله، لوله‌گذاری از سیرجان تا اصفهان محقق شده و آب از طرح تأمین آب صنایع کرمان و یزد به اصفهان انتقال می‌یابد. در ادامه، برنامه ما ایجاد یک خط لوله مجزا و اختصاصی از دریای عمان به سمت اصفهان است تا تأمین آب پایدار و مستقل برای صنایع بزرگ استان فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل مراحل بعدی، زیرساختی مطمئن و بلندمدت برای تأمین آب صنایع اصفهان از دریا ایجاد شود.

مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه در ادامه تشریح ابعاد طرح انتقال آب از دریا به صنایع اصفهان، با اشاره به نقش این طرح ملی در صیانت از منابع آبی استان گفت: سهم صنعت از آب حوزه زاینده‌رود تنها حدود سه تا چهار درصد بوده و با ورود آب دریا، این میزان به‌طور کامل آزادسازی شده است. اینکه همین سه تا چهار درصد چه تأثیری بر ادامه و احیای حوزه آبی زاینده‌رود دارد، موضوع مفصلی است که نیاز به بررسی دقیق دارد، اما باید تأکید کنم که این اقدام تنها بخشی از یک مجموعه اقدامات اصلاحی است. در سایر بخش‌ها نیز گام‌های مهمی آغاز شده و لازم است در حوزه کشاورزی و دیگر بخش‌ها نیز اصلاحات جدی انجام شود تا بتوانیم جریان دائمی زاینده‌رود را احیا کنیم.

سید امیر طباطبائیان افزود: با اجرای طرح انتقال آب دریا، تمام نیاز آبی فولاد مبارکه از این طریق تأمین می‌شود. پیش از این، حدود یک تا یک‌ونیم درصد از نیاز آبی مجموعه از زاینده‌رود برداشت می‌شد که اکنون با اجرای این طرح ملی، این رقم به صفر رسیده است. دیگر صنایع نیز با بهره‌گیری از این آب دیگر نیازی به برداشت از زاینده‌رود و حوزه آبریز آن نخواهند داشت.

طباطبائیان در ادامه درباره سرنوشت پساب‌های تصفیه‌شده که پیش از اجرای طرح حدود ۲۰ درصد از آب موردنیاز فولاد مبارکه را تأمین می‌کرد، توضیح داد: طرح جمع‌آوری و انتقال پساب‌های شهری، طرحی بود که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و فولاد مبارکه پیشگام اجرای آن در کشور بود. این نخستین طرح بزرگ جمع‌آوری پساب شهری در شهرستان مبارکه بود که با حمایت فولاد مبارکه اجرا شد.

